В Кузбассе в новогодние праздники создано и работает более 200 катков. Они открыты во всех городах и районах, сообщили в администрации правительства региона.К праздника в области было обустроено более 200 катков, а также 200 новогодних елок и свыше 150 ледовых городков. На многих площадках предусмотрены пункты проката спортивного инвентаря. Они работают с соблюдением противоэпидемиологических мер.Например, в Кемерове для проведения досуга были подготовлены более 20 ледовых площадок и хоккейных коробок, 13 лыжных трасс, в том числе горнолыжная трасса на горе Люскус, а также ледовые городки во всех районах города.В Междуреченске главную новогоднюю ель, горки и снежные городки установили на Праздничной площади, обустроенной к 65-летию города в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в городе работают три елки на площадях, четыре снежных городка и три катка.В Прокопьевске подготовлены восемь открытых ледовых площадок и столько же хоккеи ных коробок. Также в городе функционируют лыжные трассы разной протяженности. Места для катания традиционно располагаются в Зенковском и Тырганском парках, на территории спортивно-развлекательного центра «Солнечныи ». Работают пункты проката спортивного инвентаря. Так, в Зенковском парке есть в наличии свыше сотни пар лыж и 50 пар коньков, в СРЦ «Солнечныи » — более 200 пар лыж и почти 400 пар коньков, еще 80 пар лыж – в Тырганском парке.В поселке Яя на территории парка украшена живая елка. Оборудована фотозона с часами, установлены снежные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года — Быка. Для катания на ледянках оборудована горка.В Ленинске-Кузнецком в дни новогодних и рождественских каникул работает шесть открытых катков и один — в ледовом дворце. В Полысаеве каток и прокат оборудования работают на городском стадионе имени Абрамова. Фигуристы-новички могут взять с собой на лед опоры для катания на коньках. Также три площадки принимают посетителей в Калтане – это хоккейная коробка и ледовая площадка на стадионе «Энергетик» и хоккейная коробка на площади в поселке Малиновка. Действуют пункты проката.