Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за тем, как развиваются события и сообщаем о самом важном вам.В Кузбассе на 8 января на 120 человек выросло число заболевших коронавируса. Теперь общее число заболевших COVID-19 достигло 26 798 человек. Вместе с этим еще 142 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом выздоровели. В общей сложности с начала пандемии их число достигло 23 820 человек.Выросло и число летальных случаев: еще два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 483 человек.На сегодняшний день медицинскую помощь получает 2495 человек с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2527 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в Кузбасс Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)