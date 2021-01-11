Появилась актуальная информация о коронавирусе в Кузбассе на 12 января. Как изменилась ситуация за последние сутки, читайте в нашем материале.Ежедневно появляются сообщения о новых случаях заболевания коронавирусом на территории нашего региона. Так, медики диагностировали инфекцию еще у 111 человек. Теперь им предстоит пройти лечение в изолированных условиях. А вот к своей привычной жизни вернулись 110 человек. Они вылечились и больше не являются переносчиками заболевания.В общей сложности с начала пандемии число заболевших достигло 27 257 человек. В инфекционных стационарах получают медицинскую помощь 2406 человек. При этом в Кузбассе от коронавируса выздоровел 24 331 человек.Число летальных исходов среди пациентов достигло 490: за минувшие сутки скончались еще два человека.- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2038 человек, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Кемерове суд оштрафовал медсестру за выход на работу с коронавирусомВ Кемерове медицинская сестра оштрафована за то, что вышла на работу с симптомами коронавируса. Такое решение вынес суд. (подробности)