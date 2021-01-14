Следственный комитет и прокуратура проверяют информацию о первокласснице одной из школ Кемерова, которая пришла на уроки с ножом.В четверг, 14 января, областной центр Кузбасса ошеломила информация о том, что ученица первого класса гимназии, которая находится в жилом районе Лесная Поляна, принесла на уроки нож и угрожала одноклассникам и учителю.По данному факту СУ СК России по Кемеровской области начал доследственную проверку. Сейчас экспертам предстоит проверить все доводы изложенные в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Одновременно с этим проверку организовала областная прокуратура.-Инцидент произошел еще в декабре прошлого года. Первоклассница пришла в школу с большим ножом и сказала, что нападет на одноклассника. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, профилактики правонарушений и безопасности образовательного процесса, - сообщили в пресс-службе областного ведомства.Проведение проверки поручено прокуратуре Рудничного района города Кемерово, результаты находятся на контроле прокуратуры области.Как, в свою очередь, рассказал «Комсомолке» осведомленный источник, девочка якобы и раньше проявляла агрессию, например, как будто бы напала на одного из школьников с карандашом, в результате чего у мальчика предположительно оказался поврежден глаз. Из-за этого родители стали бояться водить детей в школу. Сама же директор гимназии наличие ножа у ребенка не отрицает, однако уверяет, что это была часть новогоднего костюма разбойницы.Вероятность того, ребенок пронес в учебное заведение, по сути, холодное оружие, не отрицают и в полиции, куда также поступил сигнал о произошедшем.-В ходе разбирательства сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и в результате выяснили, что учащаяся действительно смогла пронести в школу кухонный нож, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Предварительно установлено, что факт угроз в адрес работника и учащихся образовательного учреждения не подтвердился.Полиция также организовала проверку со своей стороны, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.