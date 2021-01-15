Концерт «Крещенский»Слушаем чудесную музыку в библиотеке.И снова проявляет активность Кемеровская библиотека для детей и юношества. На этот раз посетителей ждет концерт, посвященный православным праздникам Рождества Христова и Крещения. Он состоится на Святочной неделе, с которой связано множество интересных народных традиций. О православных праздниках кратко расскажет настоятель храма Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. О народных традициях зрители узнают из уст ведущего.В программе концерта прозвучит хоровая музыка русских и зарубежных композиторов, духовные произведения, сочинения современников и обработки народных песен в исполнении академического хора и вокальных ансамблей студентов специальности «Хоровое дирижирование» Кемеровского областного музыкального колледжа.После окончания концерта все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению тематических сувениров.Библиотека для детей и юношестваул. Арочная, 21а16 января, начало в 12.00Вход свободный*************************************************************************ВесыСмотрим пьесу о мужчинах.В театре драмы имени Луначарского снова показывают спектакль Евгения Гришковца «Весы». Это пьеса о мужчинах, объединенных общим страхом и общим волнением, - на протяжении ночи они ждут рождения своих детей, каждый из них гадает, каким будет их завтрашний день и мир.Переживая за детей, которые вот-вот должны родиться, герои невольно дают оценку окружающей действительности. По словам Евгения Гришковца, сценической судьбой этой пьесы он решил заняться сам просто потому, что не решился доверить героев этой нежной пьесы чужим рукам: ситуация и пространство требуют от этих людей быть хорошими. В этой пьесе все люди хорошие. Человек, ждущий своего ребенка в роддоме, не может быть плохим.Театр драмы имени Луначарскогоул. Весенняя, 1117 января, начало в 18.00Цена билетов: от 600 до 1000 рублей*************************************************************************Какое оно - мое тело?Идем с ребенком на увлекательное занятие.Кемеровская библиотека для детей и юношества приглашает кемеровчан на познавательное игровое занятие «Мое тело».В рамках мероприятия лаборатория выходного дня «Почемучкино» проведет урок, на котором они познакомятся с книгой Елены Качур «Как устроен человек?». Участники лаборатории узнают, что такое кровь и зачем она нужна; почему стучит сердце и для чего человеку дышать, а также найдут ответы на самые интересные «почему» о своем теле.На занятии гости рассмотрят иллюстрации детской энциклопедии «Тело человека», примут участие в тематической викторине и игре «Веселый мяч» и сделают не менее веселую физзарядку. А еще с помощью простых экспериментов дети узнают, зачем нужны глаза, нос, уши; что может чувствовать кожа человека. В завершение занятия всех желающих ждет мастер-класс «Корзинка-витаминка».Библиотека для детей и юношестваул. Арочная, 21а16 января, начало в 11.00Цена билетов: 100 рублей*************************************************************************Русский авангардОтправляемся на мультимедийную выставку.В Кузбасском центре искусств продолжается выставка «Русский авангард» Русского музея которая является итогом многолетних экспериментов в области компьютерной визуализации.Основой грандиозной мультимедийной экспозиции станут 30 произведений русского авангарда, каждое из которых занимает особенное положение как в коллекции Русского музея, так и в русском искусстве первой трети XX века. Посетители увидят, как создавались работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Владимира Татлина, Павла Филонова, ставшие своеобразной визитной карточкой русского авангарда.Концепция выставки связана с анализом и интерпретацией художественной структуры таких явлений, как супрематизм, абстракционизм, конструктивизм и аналитическое искусство. Произведения ведущих мастеров русского авангарда предстанут в совершенно неузнаваемом на первый взгляд качестве - разложенными на формы, в движении масс и цветов, в пространственном звучании линии, точки, плоскости, магии ритма и целесообразности, гармонии космического хаоса или скрытого движения в статике.Очень интересно, что тихо на выставке не будет - экспозицию озвучит музыка Дмитрия Шостаковича, энергия которой со своей внутренней драматургией и режиссурой завершит целостность выставки.Кузбасский центр искусствул. Дзержинского, 616-20 января, с 11.00 до 20.00Цена билетов: от 250 рублей*************************************************************************Золоченые лбыИдем в театр за смехом и весельем.Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает на спектакль «Золоченые лбы». Артисты решили обратиться к одной из удивительных, задушевных и уморительно смешных сказок Бориса Шергина.Жили в некотором государстве Царь да простой мужичонка по имени Капитонко. С детства дружили, потому как росли по соседству. А с годами их дружба еще больше окрепла. Вместе рыбу ловят, вместе на ярмарку бегают живого медведя смотреть, вместе песни поют да чай пьют. И так Царю весело да душевно проводить время, свободное от царских дел, потому как дома «заели» капризы семьи его царской: Царицы, Тещи и Дочки. Они-то и поссорили Царя с его лучшим другом Капитонкой. И такая эта ссора оказалась большая да глупая…В озорном спектакле зрители не раз улыбнутся над историей, рассказанной Борисом Шергиным, и задумаются над тем, что дружба, крепкая да настоящая, дороже всего на свете и беречь ее надо, как самое большое богатство.Театр для детей и молодежиул. Арочная, 3717 января, начало в 12.00Цена билетов: 400 рублей