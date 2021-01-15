Появилась актуальная информация о коронавирусе в Кузбассе на 15 января от оперативного штаба региона. Как изменилась ситуация за последние сутки, читайте в нашем материале.Ежедневно появляются сообщения о новых случаях заболевания коронавирусом на территории нашего региона. Так, медики диагностировали инфекцию еще у 114 человек. Теперь им предстоит пройти лечение в изолированных условиях. В общей сложности с начала пандемии число заболевших достигло 27 704 человек.А вот к своей привычной жизни вернулись 127 человек. Они выздоровели и больше не являются переносчиками заболевания. При этом в Кузбассе за все время от коронавируса вылечились 24 789 человек.Число летальных исходов среди пациентов достигло 495: за минувшие сутки скончался еще один человек.-В инфекционных стационарах получают медицинскую помощь 2420 человек. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2040 человек, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Минздрав Кузбасса заявил об информационной войне против вакцинации от коронавирусаМинздрав Кузбасса заявил об информационной войне, которая ведется против вакцинации от коронавируса. Об этом было сказано в ходе брифинга по ситуации с заболеваемостью в регионе. (подробности)В Кузбассе из-за коронавируса умер 31 медработникВ Кузбассе с начала пандемии умер 31 медработник с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном минздраве. (подробности)Несколько кузбассовцев не смогли получить вторую дозу вакцины от коронавирусаВо время брифинга, прошедшего 14 января в Кузбассе, специалисты рассказали о том, как проходит вакцинация. Как оказалось, не все жители региона, получившие первую дозу вакцины, смогли получить вторую. (подробности)