Настоящими ангелами-спасителями стали двое кузбассовцев и их коллега из Челябинска для маленькой девочки. Во время полета на самолете над Атлантическим океаном ребенку внезапно стало плохо.Василий Жданов, детский врач-реаниматолог из Кемерова и его жена Наталья возвращались с отдыха на Кубе. Прошел примерно час с того времени, как самолет покинул аэропорт Кайко-Кобо. Василий только-только задремал, и неожиданно сквозь дрему услышал голос стюардессы: она спрашивала, есть ли в самолете врач. Василий Жданов тут же окончательно проснулся и отправился к кабине пилотов.- Я подумал, что стало плохо какому-то взрослому, который боится летать. Не предполагал, что увижу ребенка. А потом уже ни о чем не думал, кроме оказания помощи, - вспоминает Василий.Как оказалось, вскоре после взлета у девочки заболела нога, и родители дали ей половинку обычной обезболивающей таблетки, которая есть в любой домашней аптечке. Вскоре ребенку стало хуже: ей было тяжело дышать, по телу пошла сыпь, маленькое сердечко билось как бешеное. По всем признакам у девочки был анафилактический шок. Пока Василий осматривал девочку, к креслам, где ее положили, пришла его жена Наталья – детский врач-эндокринолог и женщина Юлия – врач-гинеколог из Челябинска.- Анафилактический шок – это счет на минуты. Нет времени, чтобы садиться. Тем более – садиться куда? На воду? Замечательно, что на борту самолета были препараты для купирования анафилаксии, - вспоминает Василий Жданов.Все необходимое для неотложной помощи было в аптечке, которую предоставили бортпроводники. Спасением девочки занимались втроем: Юлия быстро, четко и спокойно набирала лекарства, а Наталья ассистировала Василию, когда тот вставлял катетер в периферическую вену. Пилоты в это время связались с аэропортом Шереметьево и вызвали машину скорой помощи к самолету. У врачей же, волей случая ставшей спасательной командой, все мысли были только об одном: скорее облегчить состояние ребенка. Действовали спокойно, слаженно и четко – как и положено профессионалам. Это потом уже пришло осознание, что такую серьезную помощь – да еще и на борту самолета, летящего над Атлантикой – каждый из них оказывал впервые. А тогда была дорога каждая секунда и от холодной головы каждого из них зависел успех спасательной операции.Через 10 минут у девочки начала проходить одышка, ее состояние улучшилось. Через 15 минут кожа стала приобретать привычный оттенок, одышка окончательно прошла, восстановился пульс. Вскоре девочка уснула, и все три врача с облегчением вздохнули.- Спасибо проводникам авиакомпании. Они действовали профессионально. Позволили нашей врачебной бригаде спокойно работать и ни на что не отвлекаться, - поблагодарил врач-реаниматолог из Кузбасса. - Это было важнее всей Кубы.Эту историю Василий Жданов рассказал на своей странице в инстаграме. Многочисленные подписчики не скупились на комплименты: самого Василия и его помощниц называли ангелами, которые во время полета спасли жизнь ребенка, удивлялись, что на борту самолета оказались сразу трое врачей, двое из которых – детские. И, конечно же, благодарили их за профессионализм.«Господи, как же повезло ребенку и его родителям, что вы летели с ним на одном рейсе!» - написал один из подписчиков врача-реаниматолога из Кемерова.«Врачам надо на билеты давать скидку 50 процентов, чтобы они больше летали и оказывались чаще в нужных местах! Спасибо за то, что вы есть», - пишет еще один из комментаторов.«Ангел хранитель в небе! Плюс к ещё одной спасённой жизни! Восхищаюсь!» - такие комментарии тоже оказались не редкостью.«Понятно, что это простые и привычные манипуляции. Но место где они выполнялись, отсутствие привычных помошников и понимание, что у тебя нет плана Б, превращает это в реальное чудо! Доктор, вы - Бэтмен! Респект!» - резюмировал еще один подписчик. А в ответ ему написали: «Какие вообще могут быть бэтмены и человеки-пауки? Вот кто - настоящие супергерои!»