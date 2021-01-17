Ежедневно в регионе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за развитием событий и рассказываем вам о самом главном.За минувшие сутки в Кузбассе еще у 115 человек диагностирован коронавирус. С начала пандемии в общей сложности у 27 932 человек подтвердился диагноз. При этом на сегодняшний день 25 081 человек из них уже вылечились и выписаны из больниц. О последних 158 случаях выздоровления стало известно утром 18 января.Выросло и число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом.- У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Прокопьевске, - говорится в сообщении оперативный штаб Кузбасса.Таким образом, число летальных случаев в регионе достигло 499.Сейчас медицинскую помощь получают 2352 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2590 человек.