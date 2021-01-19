Православные христиане Кузбасса празднуют Крещение. По традиции в регионе специально для проведения обряда обустроены купели - и тысячи кузбассовцев уже окунулись в них.В Кузбассе специально к празднику оборудованы 53 купели в 49 местах для купания. По предварительным подсчетам, даже в условиях пандемии окунуться в прорубь или купель собираются порядка 44 тысяч человек. К слову, на утро 19 января в Кемерове прошли крещенский обряд более 1900 человек. Чаще всего они приезжали к купели в зоне отдыха «Чайка» - 841 человек побывал там со вчерашнего дня. К источнику у часовни Святой Блаженной Ксении Петербуржской пришли 577 человек, а к купели храма прихода Воскресения Христова - 530 человек. В Новокузнецке на утро 19 января в купели окунулись почти 2700 человек. Причем чаще всего для совершения обряда новокузнечане выбирали парк «Водный».Одним из окунувшихся в крещенскую купель стал губернатор Сергей Цивилев. Он трижды погрузился в воду, перекрестился, а потом поздравил всех с праздником.Главы городов и территорий также поздравляют земляков с Крещением. Так, глава Кемерова Илья Середюк разместил в соцсетях пост со снимками крещенской службы. Мэр пожелал землякам, чтобы их дома стороной обходили беды и печали. Градоначальник Прокопьевска Андрей Мамаев тоже пожелал, чтобы в домах горожан царили мир, согласие и благополучие.Сказала теплые слова жителям региона и Анна Цивилева, супруга губернатора области.«С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет счастье, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода», - написала на своей странице в соцсетях Анна Цивилева.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев окунулся в прорубь в КрещениеСергей Цивилев окунулся в крещенскую купель. Видео, на котором запечатлен обряд, супруга губернатора разместила в социальных сетях. (подробности)До крещенских купелей новокузнечан довезут на автобусахДля того чтобы все верующие смогли добраться до крещенской купели, расположенной в парке отдыха «Водный», в Новокузнецке пустят два дополнительных автобуса. (подробности)В Кемерове изменилось время проведения крещенских купанийВ Кемерове меняется время проведения крещенских купаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. (подробности)Где в Новокузнецке установят купели на Крещение 2021В Новокузнецке началась подготовка к проведению обряда Крещения Господня в 2021 году. (подробности)Будут ли в 2021 году в Кузбассе крещенские морозыПо традиции 19 января православные христиане отмечают один из своих главных праздников - Крещение Господне. После проведенной службы принято окунаться в специальные купели, вырубленные заранее в замерзших водоемах или оборудованных при храмах. (подробности)