Ежедневно в регионе меняется ситуация с коронавирусом. Мы же следим за самыми важными новостями и сообщаем их вам.На утро 20 января в Кузбассе заболели еще 110 жителей региона, и общее число заразившихся с начала пандемии составило 28 154 человек. Вместе с этим 179 пациентов выздоровели. Теперь число выздоровевших в Кузбассе составляет 25 412 человек.Пополнилась и печальная статистика: один человек, у которого ранее подтвердился коронавирус, скончался.- У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске, - сообщает оперштаб.Общее число случаев летального исхода достигло 502 человек.По данным оперштаба, в регионе медицинскую помощь получают 2240 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2908 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Режим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Мэр кузбасского города не стал прививаться от коронавирусаМэр одного из кузбасских городов не стал прививаться от коронавируса. Но при этом призывает горожан не отказываться от вакцинации.(подробности)Министр ЖКХ Кузбасса решился привиться от коронавирусаМинистр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев привился от коронавируса. Перед этим ему сделали тест на антитела. (подробности)Мэр Новокузнецка рассказал о количестве привитых от коронавируса Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о количестве привитых от коронавируса жителей. Всего город получил 2415 доз вакцины. (подробности)