Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в регионе меняется ситуация с коронавирусом. Мы же следим за самыми важными новостями и сообщаем их вам.

На утро 21 января в Кузбассе заболели еще 109 жителей региона, и общее число заразившихся с начала пандемии составило 28 263 человека. Вместе с этим 164 пациента выздоровели. Теперь число выздоровевших в Кузбассе составляет 25 576 человек.

Пополнилась и печальная статистика: два человека, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались.

- У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии легких. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком, - сообщили подробности в штабе.

Общее число случаев летального исхода достигло 504 человек.

По данным оперштаба, в регионе медицинскую помощь получают 2183 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2999 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Каждый решает сам»: врач из Кузбасса рассказала о последствиях вакцинации от коронавируса

Юлия Михалева, заведующая детской поликлиникой Тяжинской районной больницы, рассказала о том, как перенесла прививку от коронавируса и о коллективном иммунитете.(подробности)

Кемеровчанин рассказал, зачем решил сделать прививку от коронавируса

Кемеровчанин рассказал, зачем решил сделать прививку от коронавирусной инфекции. На данный момент мужчина поставил уже оба компонента вакцины.(подробности)

120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в Кузбасс

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале.(подробности)