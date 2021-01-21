Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Изменилась она и на утро 22 января. Мы же рассказываем вам обо всем важном, что случилось за сутки.

За минувшие сутки в регионе выявлено еще 111 заболевших коронавирусом, таким образом, общее число заболевших в области с начала пандемии достигло 28 374 человек. Одновременно с этим выздоровели 176 пациентов. В общей сложности, в Кузбассе 25 752 человека вылечились от коронавируса.

Вновь за сутки выросла печальная статистика - скончался еще один пациент. Таким образом, число умерших достигло 505 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2117 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3186 человек.

Статистикка. Яндекс

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