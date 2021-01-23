Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 января: один скончался, 115 заболели, 191 выздоровел

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за развитием ситуации и о самом важном рассказываем вам.

В Кузбассе за минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 115 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели уже 28 603 жителя. По сообщению оперштаба, за сутки 191 человек выздоровел. Общее число пациентов, которые справились с болезнью, достигло 26 100. К сожалению, умерли еще три пациента, с начала же пандемии число случаев летального исхода достигло всего 509 человек.

Сейчас медицинскую помощь получают 1 994 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3 620 человек.

Статистика. Яндекс

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