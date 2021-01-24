Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ежедневно на территории Кемеровской области меняется ситуация с коронавирусом: появляются новые заболевшие и выздоровевшие. Рассказываем вам последнюю информацию о ситуации с заболеваемостью в регионе.

На утро 25 января в Кузбассе врачи диагностировали коронавирус еще 113 жителей региона. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 28 716 человек.

Появились и новые случаи выздоровления, а именно 164 пациента успешно прошли курс лечения. Теперь они отправятся домой и смогут общаться со своими близкими. В настоящее время количество выздоровевших в Кузбассе составляет 26 264 человек.

Есть и те, кому не удалось выздороветь. Новая коронавирусная инфекция привела к смерти 510 человек, один скончался за прошедшие сутки.

-Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 1 942 пациента с диагнозом COVID-19, - рассказали в оперативном штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3 878 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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