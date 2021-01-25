Какие дороги отремонтируют в Кемерове в 2021 году. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

Стало известно, на какие дороги в Кемерове определены подрядчики для ремонта в 2021 году. Подробности рассказали в пресс-службе города.

Определены подрядчики, которые отремонтируют девять участков дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, работы по ремонту дорожного покрытия пройдут на улице Рукавишникова от улицы Сарыгина до улицы Красноармейской, участка проспекта Советского и улицы Стахановской до улицы 1-ой Стахановской 35 к.83, улицы Соборной от проспекта Ленина до улицы Сибиряков-Гвардейцев, улицы Красноармейской от улицы Мичурина до улицы Соборной.

-Уже заключено четыре контракта, еще пять находятся в стадии аукционов. Комплексная реновация коснется завокзальной части Заводского района и грузовой дороги в Кировский район. Определены подрядные организации АО «Кемеровоспецстрой», «ООО "Кузбассдорстрой», - сообщили в мэрии.

В программу ремонта включены:

- улица Мартемьянова от улицы Апрельская до улицы Пчелобаза;

-улица Механизаторов от улицы Пчелобаза до улицы Докучаева;

-улица Муромцева от улицы Докучаева до улицы Муромцева, 8, от улицы Муромцева, 1 до улицы Муромцева, 2Б;

-улица Пчелобаза от улицы Механизаторов до улицы Пчелобаза, 25В;

- улица Мартемьянова, улица Пчелобаза, улица Механизаторов;

-проспект Химиков, от улицы Волгоградская до бульвара Строителей.

Также будут выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения:

- шоссе Леонова;

- улица Заузелкова, от улицы Каменская до улицы Мирная;

- улица Мирная, от улицы Заузелкова до улицы Сибиряков-Гвардейцев.

Помимо этого, в программу национального проекта также вошло строительство и капитальный ремонт участков дорожной сети Рудничного района. В этом году улица Институтская получит продолжение на участке от Соснового бульвара до Кузбасского проспекта. Также будет выполнен капитальный ремонт Соснового бульвара от поворота на Кардиоцентр до проспекта Шахтеров, что завершит ремонт Соснового бульвара, так как первый этап ремонта выполнен в 2020 году на участке от улицы Терешковой до поворота в Кардиоцентр.