В Новокузнецке учителей могут отстранить от работы из-за прививок от коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Документ, предписывающий руководителям образовательных организаций обеспечить прохождение сотрудниками вакцинации против коронавирусной инфекции, появился в сети 25 января. С вопросом, обязаны ли учителя ставить прививку, мы обратились в администрацию города.

Копия документа, размещенная в соцсетях, тут же наделала немало шума. В документе председатель комитета образования и науки администрации города Новокузнецка обращается к руководителям учебных заведений с просьбой «активизировать работу с работниками возглавляемых организаций и обеспечить прохождение ими обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2». Многие пользователи сети стали высказывать возмущение и негодование. Ведь любая медицинская помощь, в том числе и вакцинация, может быть оказана только на добровольной основе. А тут, получается, не поставишь прививку - уволят?

- Нет, если педагог или любой другой работник образовательного учреждения не пройдет вакцинацию, его не уволят, - прокомментировала Наталья Бурова, начальник организационно-правового отдела комитета образования и науки Новокузнецка. - Это письмо - разъясняющее. Работа в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, относится к перечню работ, связанных с высоким риском заболевания, и подлежит обязательному проведению профилактических прививок. При этом, согласно федеральному законодательству, граждане вправе отказаться от прививок.

Наталья Бурова также отметила, что педагоги, отказавшиеся от вакцинации, в период пандемии могут быть отстранены от работы при возникновении сложной эпидемиологической ситуации. Кроме того, прием на работу новых сотрудников в школы, детские сады и другие образовательные учреждения во время пандемии возможен только в том случае, если у соискателей имеется прививка от коронавируса.

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