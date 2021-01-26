СУЭК наградила автомобилями лучших шахтеров

Автомобили обрели своих владельцев в кемеровском автосалоне на специально организованном праздничном мероприятии. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Сертификаты на машины сотрудникам участков и бригад, ставших лидерами в угледобыче, проходке, внедрении новых технологий, торжественно вручили в канун новогодних праздников на собрании, посвящённом подведению производственных итогов года. А сами автомобили обрели своих владельцев в кемеровском автосалоне на специально организованном праздничном мероприятии.

Шахтеров еще раз с заслуженными наградами тепло поздравили представители компании и автосалона, пожелав им новых профессиональных побед, крепкого здоровья, семейного благополучия и безопасных дорог.

Шахтеров еще раз с заслуженными наградами тепло поздравили представители компании и автосалона. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Автомобили оказались вполне достойны виновников торжества – новый модельный ряд, множество дополнительных опций. Например, если машина в пути проехала определенное количество километров, то бортовой компьютер настоятельно рекомендует водителю сделать остановку – отдохнуть.

- У нас в забое такого, конечно, нет, - говорит бригадир лучшей проходческой бригады шахты «Комсомолец» и всей компании Сергей Глазачев. – Отдыхать некогда. Нужно успевать готовить запасы для добычников. Это напряженный труд. Хоть с новым фронтальным комбайном Sandvik работать и стало полегче, но все равно проходка не для слабых.

Гордится своим коллективом проходчик шахты «Талдинская-Западная 2» Александр Ивченков. Много лет это бригаду успешно возглавлял Герой Труда Российской Федерации Александр Куличенко. Ушел на заслуженный отдых, но теперь уже под руководством Александра Чернова коллектив по-прежнему в числе лидеров.

Владимир Иванов много лет работает подземным электрослесарем еще в одной знаменитой подготовительной бригаде - Александра Келя шахты имени С.М. Кирова. Говорит, было полной неожиданностью выдвижение на награду от коллектива. Пока сертификат не вручили – не верил. Но, конечно, огромная благодарность за такую оценку его труда.

Очень тепло отзывается о своих коллегах Алексей Киреев - механик добычного участка шахты имени А.Д. Рубана. Бригада-рекордсменка Игоря Малахова сплочённая и умелая. Техника мощная и надежная. Особенно очистной комбайн SL 900. Но то, что уголь добывать не просто, невольно проговаривается супруга – чтобы в забое все крутилось и вертелось, дома Алексею приходится бывать очень мало. Такая у механиков работа.

Традиция поощрять легковыми автомобилями лучших горняков, успешно решившими сложные производственные задачи, насчитывает в компании «СУЭК-Кузбасс» уже 14 лет. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

В числе награжденных и Максим Ястребов - инженер предприятия Технологическая связь. Специфика его участка заключается во внедрении на шахтах, обогатительных фабриках компании различных автоматизированных систем. И это тоже видят и ценят.

Отметим, что традиция поощрять легковыми автомобилями лучших горняков, выбранных коллективами-рекордсменами, успешно решившими сложные производственные задачи, насчитывает в компании «СУЭК-Кузбасс» уже 14 лет. За это время подарено настоящим профессионалам своего дела более сотни автомашин.

Для справки: СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране, один из ведущих стивидоров России. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 77 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.

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