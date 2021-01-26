Коронавирус в Кузбассе, последние новости на утро 27 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за тем, что происходит в Кузбассе и рассказываем вам об этом.

За минувшие сутки в регионе выявлены еще 110 новых случаев коронавируса. с начала же пандемии заболевание подтвердилось у 28 940 человек.

Вместе с этим два человека, у которых ранее тесты на ковид оказались положительными, умерли. Таким образом. Число умерших достигло 513 человек.

Есть и хорошие новости: 169 пациентов выздоровели, и теперь число вылечившихся от коронавируса составляет 26 590 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1837 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3800 человек.

Статистика. Яндекс.

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