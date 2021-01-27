«Остались силы лишь дышать»: вмерзшую в лед собаку спасли волонтеры из Новокузнецка. ФОТО: приют "Шанс на жизнь"

К волонтерам одного из новокузнецких приютов - «Шанс на жизнь» - попала небольшая рыжеватая собачка. Девочку едва успели спасти об страшной смерти: она, вмерзшая в лед, лежала на морозе.

Тина не просто худенькая – через рыжеватую шерстку выпирают тонкие ребрышки и позвонки. Их можно пересчитать, даже не прикасаясь к Тине. Словно в насмешку худоба подчеркнута более темной шерстью. Тина с трудом может стоять: кое-как приподнимается, садится, а затем снова обессилено падает и кладет голову на лапки. В бездонных глазах – тоска, боль и обреченность. Кажется, Тина уже не верит, что за этой болью – душевной и физической – может быть что-то светлое.

Тина не привыкла к ласке. Иногда покорно позволяет себя гладить, иногда огрызается. Но даже и на то, чтобы выразить недовольство, у нее нет сил. Тина так слаба, что почти смирилась с тем, что с ней делают.

Тина – немолодая дворняжка. Ветеринары предполагают, что ей примерно восемь лет. В руки волонтеров она попала случайно. Жительница Новобайдаевки обратила внимание на какой-то рыжий комок в снегу. Думала – кошка. Оказалось – собака. Животное едва шевелилось, но еще было живым. Взять собаку на руки и унести в тепло горожанка не смогла. Но не потому, что та не давалась, а оттого, что собака уже вмерзла в снег.

- Той женщине пришлось разгребать снег и разбивать лед, чтобы спасти собаку, у которой на тот момент остались силы лишь дышать - рассказывает Анастасия, волонтер приюта «Шанс на жизнь», который принял Тину. – Потом собаку привезли к нам, и мы занялись ее спасением.

Пока Тину избавляли от снежного плена, она только тихонько поскуливала, а в ее глазах – слишком больших для худой мордочки – безразличие менялось надеждой, надежда – страхом, а страх – снова безразличием. В ветклинике собака покорно позволила провести все манипуляции. Конечно, она отлично понимала, что люди не собираются играть с ней или ласково трепать по загривку. Но на то, чтобы огрызаться, сил катастрофически не хватало.

- У малышки сильное истощение, обезвоживание, гематомы и - по анализам - анемия, - продолжает Анастасия. - Рентген показал старый перелом челюсти и вывих передней лапы, кроме того, идет сильная боевая реакция и спазмы со стороны желудка.

Несмотря на то, что Тина долгое время провела в снегу, она не получила сильного обморожения - вовремя заметили и спасли. Сейчас ей ставят капельницы, подобрали щадящую диету, пытаются отогреть – и физически, и душевно. И собака тянется к спасителям, пытается на секунду-другую встать на лапки, поесть – и снова обессилено падает.

- Видно, что собака настрадалась, не доверяет людям. Но мне кажется, что мы сможем подарить ей тепло и любовь, и тогда маленькое сердечко отогреется и станет отвечать тем же. Конечно же, когда Тина пройдет реабилитацию, мы станем искать ей хозяев. Будем рады, если кто-то захочет стать куратором или другом Тины, станет навещать ее в приюте, - говорит Анастасия.

Тина потихоньку пытается сама вставать.ФОТО: приют "Шанс на жизнь"

Сейчас Тина находится в ветклинике. А волонтреы припоминают, что ровно год назад примерно в том же месте нашли другую собаку, Шиву – тоже вмерзшую в лед и потерявшую надежду на спасение. Ее спасли. Теперь спасают Тину. Собаке необходимы лекарства, одноразовые пеленки, влажные корма и мясо. Девочка многое пережила, но благодаря помощи неравнодушных людей она снова может стать упитанной собакой с лоснящейся шерстью, ведь любовь и внимание способны творить добро! Помочь Тине можно на официальной странице приюта «Шанс на жизнь».