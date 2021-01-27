Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 января Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки ситуация с коронавирусом вновь изменилась. Выявлены как новые случаи заболевания, так и выздоровления.

По данным оперштаба, за минувшие сутки медики диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 107 человек. В общей сложности с начала пандемии в регионе заболели уже 29 047 жителей Кузбасса.

Есть и отличные новости: 177 пациентов, ранее заболевших ковидом, получили отрицательные результаты анализов. В общей сложности 26 767 кузбассовцев выздоровели и выписаны.

Также за минувшие сутки умер один пациент, у которого ранее подтвердился коронавирус. В общей сложности с начала пандемии умерли 514 пациентов.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1766 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3626 человек.

Статистика. Яндекс

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