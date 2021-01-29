Дворцовые интриги, релакс в кино и необычные бабочки: как провести выходные в Кемерове

Артисты Музыкального театра Кузбасса ждут зрителей на спектакль «Голубая камея». Фото: Кадр спектакля.

Дворцовые интриги и не только

Погружаемся в эпоху балов, дворцов и тайн.

Артисты Музыкального театра Кузбасса ждут зрителей на спектакль «Голубая камея».

XVIII век. Блестящая эпоха правления Екатерины II Великой, золотой век русской истории, время роскошных балов, дворцов, фаворитов и самозванцев, заговоров и интриг. Время удивительных тайн, многие из которых будоражат умы и фантазию до сих пор.

В высшем свете русской столицы переполох: объявилась неведомая наследница русского престола, называющая себя княжной Таракановой. Кто она? Откуда взялась? Екатерина II в гневе, она посылает известного ловеласа и героя русско-турецкой войны графа Алексея Орлова изловить авантюристку и привезти в Петербург. И Орлов отправляется навстречу приключениям и любви.

В России Елизавету Тараканову ждет разлука, предательство, заточение в крепости, надежда и разочарование. Но у нее есть голубая камея - подтверждение ее знатного происхождения и залог будущего счастья.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

30 января, начало в 17.00

Цена билетов: от 300 до 1200 рублей

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В специальной интерактивной зоне представлено несколько видов экзотических бабочек. Фото: Краеведческий музей.

Тропики посреди холодной Сибири

Отправляемся в музей и знакомимся с бабочками.

В новой экспозиции «Место Кузбасса на планете» отдела природы Кузбасского государственного краеведческого музея царит атмосфера тропических джунглей и облачных лесов - тех мест, где рождаются и живут великолепные крылатые создания - тропические бабочки. В специальной интерактивной зоне (инсектарии) представлено несколько видов экзотических бабочек, обитающих в разных странах мира, включая Филиппины, Америку и Китай. Самые яркие из них - морфо и калиго.

Например, бабочки рода морфо - одни из самых красивых в мире. Во время полета их крылья переливаются металлическим блеском, а цвет меняется от нежно-голубого до темно-сине-зеленого. Яркий голубой цвет - оптический эффект. На их крыльях расположены миллионы чешуек, верхняя сторона которых прозрачная, а нижняя отражает свет, как настоящие микроскопические зеркала!

Необычную окраску крыльев имеют бабочки рода калиго. Во время полета крылья вспыхивают ярким светом в синих и сиреневых оттенках, нижняя часть крыльев имеет «глазки», которые очень похожие на совиные. И это далеко не все чудеса, которые можно увидеть в музее!

Краеведческий музей

пр. Советский, 55 (отдел природы)

Вторник - воскресенье, с 10.00 до 18.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

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Зрители услышат знакомую всем сказку «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена. Фото: Филармония Кузбасса.

Снежная королева

Слушаем симфонические сказки для детей и взрослых.

Государственная филармония Кузбасса приглашает горожан - больших и маленьких - на концерт «Снежная королева». Симфонические сказки для детей и родителей».

Зрители услышат знакомую всем сказку «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена. Во время концерта артисты литературного театра «Слово» расскажут об удивительных приключениях девочки Герды и мальчика Кая, о том, как в их судьбу вмешались волшебные силы. Вы же помните начало сказки? «Жил-был тролль, злой-презлой, сущий дьявол…»

А еще много будет сказано не только о приключениях героев сказки, но и о самом главном: о настоящей дружбе и любви. Сказка знакомая, но зазвучит она совсем по-новому, ведь сопровождать ее будет музыка великих композиторов Эдварда Грига, Рихарда Вагнера, Вольфганга Амадея Моцарта, Феликса Мендельсона, Петра Чайковского, которая прозвучит в исполнении замечательного Симфонического оркестра филармонии.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

30 января, начало в 15.00

Цена билетов: от 300 до 500 рублей

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«Кузбасскино» представляет эксклюзивные сеансы релакса и энергетического равновесия в кинотеатре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вдох-выдох… релакс

Расслабляемся и приводим мысли в порядок.

С окончания новогодних праздников прошло совсем немного времени, и не то чтобы все сильно устали, но почему-то очень хочется расслабиться. Побыть наедине со своими мыслями…Знакомо?

«Кузбасскино» представляет эксклюзивные сеансы релакса и энергетического равновесия в кинотеатре - расслабление, снятие усталости, восстановление сил, приведение в порядок мыслей и получение прилива бодрости. На сеансах гости смогут окунуться в мир звуков, ароматов и визуализации, настраивающих на приятное расслабление и релаксацию. В качестве бонуса зрителей ждет ароматный чай, полезные «вкусности», теплые пледы и пирамиды равновесия. Продолжительность сеанса - 60 минут. Заявки принимаются как от организованных групп, так и индивидуально.

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4, тел. для записи: (384-2) 36-43-69

28, 29 и 30 января, с 9.00 до 23.00

Цена билетов: от 150 рублей

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Ах, эти белые ночи!

Идем на спектакль.

Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Белые ночи».

Белые ночи - явление, при котором солнце опускается за горизонт на такое короткое время, что на улице не успевает стемнеть и вечерние сумерки плавно переходят в утро. В это время можно гулять по пустым улицам, наблюдать за ночной жизнью города, любоваться на старинную архитектуру, смотреть, как по Неве проходят корабли.

Белые ночи - это не просто природное явление, это символ Санкт-Петербурга. Именно здесь и разворачивается история повести Федора Достоевского «Белые ночи», положенной в основу спектакля.

Прозрачность и призрачность белых ночей, мистика случайных встреч в городе, который рождает фантазии и безумства, связывает и разводит людей. Герои - двое совершенно незнакомых, оторванных от внешнего мира; шанс встретиться был ничтожно мал, но они встретились… Хрупкий и ненадежный мир. Четыре ночи и одно утро.

Кстати, спектакль пойдет на новой сцене театра - «У камина». Заинтригованы? Тогда приходите!

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

29 января, начало в 18.30

Цена билетов: 400 рублей