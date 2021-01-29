Прядем пряжу, ловим стрелы и следим за самыми быстрыми автомобилями

Какие инструменты использовались при этом, какие материалы и как выглядели тканые изделии, рассказывает выставка «Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом». Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Напрясть и соткать

Знакомимся с традиционными женскими ремеслами и пробуем себя в ткачестве.

Мотовило, вороб, скально, кросна - какое отношение они имеют ко льну, поясам да скатертям, спросите вы. Самое прямое! - ответим мы. И пригласим в музей-заповедник «Кузнецкая крепость», чтобы наглядно продемонстрировать это.

Женские руки способны сотворить все что угодно. Они варят пресловутые борщи и создают уют в доме, гладят по голове и грозят расшалившимся детям. Тепло женских рук может растопить любой душевный лед, отвести невзгоды. А еще они умеют творить, создавать, например из волокон льна, хлопка, шерсти пряжу, холсты. К слову, в традиционном укладе жизни прядение и ткачество имело особое значение - своеобразное творение мира.

Обучать же прядению и ткачеству начинали с малых лет. Впервые девочки садились за прялку лет с пяти, а за ткацкий станок - с десяти. И то, как овладевала девушка этими ремеслами, служило мерилом, насколько хорошая она невеста.

По традиции прядением занимались с октября и зимой, а ткачеством - в дни Великого поста и до посевных работ. Какие инструменты использовались при этом, какие материалы и как выглядели тканые изделии, рассказывает выставка «Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом». А если вы побываете на открытии выставки 28 января, в 13.00, то сможете лично познакомиться с разными техниками ткачества - на сволочке, на дощечках, а также станете участником мастер-класса по плетению пояса.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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Новокузнецкий драматический театр приглашает зрителей на спектакль «Иванов». Фото: Сергей КОСОЛАПОВ.

О любви, отношениях и желании жить

Идем на спектакль «Иванов».

Странное существо - человек. Ему все время хочется заполучить что-то недосягаемое, докопаться до самой сути, найти ответы на все вопросы. Но потом оказывается, что недосягаемое - совсем не то, чего бы ему хотелось, ответы порождают лишь новые вопросы, а понимание сути вещей ускользает, как песок сквозь пальцы. Вот, например, господин Иванов: дворянин, университетский человек. Натура сильная, горячая, прямая и честная. Но стоило ему дожить до 30-35 лет, как он почувствовал скуку. Как ее развеять? Может, решиться на небольшую интригу?

У Иванова тяжело больна жена. Он решает поговорить с богатыми соседями о векселе, чтобы вылечить ее, но вместо этого влюбляется в их дочь, Сашу. Супруга умирает - от болезни, от лжи, которая возникла в их отношениях. А Иванов… готов жениться на Саше. Увы, этому не суждено случиться.

Кто же виноват в том, что люди теряют смысл и вкус к жизни, перестают понимать собственные поступки, переживают внутренние драмы и не находят ответов? Мы сами или окружающая нас жизнь? И возможно ли однозначное решение этой проблемы?..

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

29 января, начало в 18.30

Цена билетов: от 250 до 650 рублей

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Благотворительный «квартирник» пройдет в акустическом формате. Фото: Ксения ЧЕШИРСКАЯ.

Добрый рок

Слушаем хорошую музыку и помогаем хорошему человеку.

Кузбасские рок-музыканты - люди добрые и отзывчивые. Не раз уже они проводили благотворительные концерты, которые помогали кому-то побороть болезнь, кому-то - справиться со сложной ситуацией, устраивали праздники для детей, помогали приютам для бездомных животных.

Вот и в этот раз музыканты проводят благотворительный акустический концерт, чтобы помочь Валерию Волкову, человеку, в душе которого звучит музыка. Он - музыкант, профессиональный звукорежиссер, известный по многим проектам. Сейчас Валерий Волков сам оказался в сложной ситуации: ему нужна помощь, чтобы сохранить зрение.

Как люди с большими сердцами, новокузнецкие рок-музыканты решили поддержать друга и провести благотворительные концерты. Побывать на одном из них можно будет 30 января. Благотворительный «квартирник» пройдет в акустическом формате. Вы услышите лучшие композиции в исполнении Ксении Чеширской из группы «Чеширская FM», Ивана Левина из группы Lightning Strike, Константина Старожилова из группы «Седьмой рубеж», Евгения Баковкина, Максима Ходырева и Павла Воронцова из группы IORDANIA.

Все средства, собранные на концерте, будут направлены Валерию Волкову. Обязательно забронируйте место на концерте!

Репетиционно-концертная студия Old & Bold

ул. Мичурина, 24/3, помещение 2д, т.: +7-983-217-27-83

Электронная запись >> 30 января, начало в 17.00

Цена билетов: от 300 рублей

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Не каждый спектакль театра кукол «Сказ» ориентирован на детей. Фото: Екатерина БАХАРЕВА.

Кто пустил стрелу?

Становимся свидетелями почти детективной истории, случившейся тысячи лет назад.

Не каждый спектакль театра кукол «Сказ» ориентирован на детей. Есть среди них и те, которые предназначены для взрослых и детей старше 12 лет. Такие, как спектакль «Две стрелы».

Давным-давно это было, тысячи лет назад. Тогда люди жили в племенах, и каждый гордился своим родом - родиной. Жизнь тогда текла размеренно, по установленному когда-то порядку. И вот однажды один из членов племени должен был выступить на совете, но вместо этого получил две стрелы в спину. Кто мог сделать это? Почему? Как могла подняться у злодея рука на сородича?!

Главе рода, конечно же, нужно навести порядок, разобраться во всем, выяснить, кто совершил преступление. И неожиданно подозрение падает на Ушастого. Этот Ушастый, нужно вам сказать, странный человек: он не охотник и не пахарь, а художник и мечтатель. А от такого человека, сами понимаете, можно ожидать чего угодно! Но кто же на самом деле выпустил те две стрелы - и зачем? Ответ вы узнаете на спектакле, поставленном по пьесе Александра Володина.

Впрочем, у этой истории про две стрелы есть и более глубокий смысл: меняются ли с течением веков и тысячелетий чувства и ценности человека? Что ставили первобытные люди выше всего, а что - мы?..

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

29 января, начало в 16.00

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Быстрый, очень быстрый и самый быстрый

Спешим на чемпионат по трековым автогонкам.

Для настоящего гонщика самое важное - чтобы машина была исправной, трасса - интересной, а болельщики - позитивно настроенными. Убедиться в том, что все это возможно даже в самые холодные зимние дни, можно будет 30 января в Новокузнецке. В этот день пройдет чемпионат Кемеровской области по зимним трековым автогонкам на Кубок «Ретропарка». На стадионе «Запсибовец» за Кубок будут сражаться пилоты самых быстрых в регионе автомобилей. Участие в соревнованиях примут машины классов «Супер-1600», «Национальный» и «Д2Н», соответствующие действующим техническим требованиям. Пилоты поведут свои машины по трассе, которая представляет собой замкнутую кривую длиной 400 метров. Помимо захватывающей гонки зрители примут участие в розыгрыше призов, но самое главное - смогут поболеть за тех, кто виртуозно поведет свою машину по трассе, чтобы заполучить заветный Кубок «Ретропарка».

Отметим, что соревнования проводятся с соблюдением всех требований, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Не забывайте о масках и социальном дистанцировании! Билеты же на Кубок можно как приобрести заранее, так и непосредственно перед мероприятием.

Стадион «Запсибовец»

ул. Советской Армии, 46, т.: 200-249

30 января, начало в 15.00

Цена билетов: 250 рублей, дети до 7 лет - бесплатно