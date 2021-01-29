Россельхозбанк составил рейтинг востребованности техники для АПК

Сейчас предложение уже превышает 3500 наименований, предоставляя сельхозпроизводителям возможность приобрести технику как общего профиля, так и конкретно для нужд растениеводства и животноводства. Россельхозбанк исследовал спрос и составил рейтинг самой востребованной техники в агробизнесе.

Лидирующие позиции среди техники для растениеводства занимает зерноуборочная техника – комбайны, на них приходится порядка 50 процентов спроса в данной категории.

Также высокой популярностью пользуется техника для обработки почвы, очистки зерен и семян, косилки и подборщики. Кроме того, аграрии интересуются зерносушилками, жатками, техникой для уборки и посадки картофеля.

При сравнительно небольшом спросе относительно других подкатегорий хорошую динамику показывают виноградоуборочные комбайны.

В разделе техники для животноводства аграрии чаще всего проявляют интерес к кормоуборочным и кормозаготовительным комплексам (50 процентов спроса в категории), в частности – пресс-подборщикам.

Помимо специализированной техники маркетплейс предлагает и машины общего профиля, спрос на которые распределяется следующим образом: на первом месте – тракторы, на втором месте – полуприцепы и прицепы, на третьем – погрузчики.

Новым этапом развития маркетплейса стало создание раздела вторичного рынка сельхозтехники, который сейчас проходит фазу активного роста, а также добавление к предложению техники предложения по продаже деталей и запчастей. На данный момент в каталоге запчастей представлено более 3500 наименований.

«У российского сельского хозяйства существует потенциал наращивания обеспеченности аграриев техникой и машинным оборудованием. Это, в свою очередь, является точкой роста эффективности АПК. Поэтому маркетплейс отвечает запросу бизнеса и пользуется заслуженной популярностью: на него приходится 20 процентов всех просмотров сервисов экосистемы Своё Фермерство. Сервис удобен тем, что предлагает покупателю широкий выбор в самом разном ценовом диапазоне. Сейчас мы ожидаем, что к началу второго квартала спрос внутри маркетплейса будет все больше смещаться в сторону почвообрабатывающей и посевной техники в связи с началом сезонных работ. И я рада, что предложение подходящей техники растет в первую очередь за счет все более активного участия лидеров рынка», – комментирует директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В частности, в модельном ряде тракторов – самой популярной категории техники – наибольший интерес вызывают ООО «КЗ «Ростсельмаш» и АО «Петербургский тракторный завод».

«Сегодня Ростсельмаш обладает широчайшим спектром техники для аграриев, а также имеет разветвленную сервисную сеть. И платформа Своё Фермерство - это серьезное дополнение для взаимодействия Ростсельмаш с малыми и средними фермерскими хозяйствами, - говорит директор Департамента маркетинга компании Ростсельмаш Андрей Рябов. - Один из основных блоков информационных сервисов экосистемы - это современные агротехнологические решения. Удачным станет сочетание аграрного маркетплейса и новейших цифровых разработок Ростсельмаш, различных электронных систем, предназначенных для увеличения производительности, снижения трудоемкости проведения полевых операций и способствующих более эффективной деятельности агропредприятий».

«Петербургский тракторный завод ценит высокий уровень доверия со стороны многочисленных клиентов. И для нас важно, чтобы клиент, аграрий, мог в удобном режиме подобрать подходящую для своих хозяйственных потребностей технику и не тратил лишнее время на поиск. В этой связи маркетплейс Своё Фермерство стал и для нас очень удобным каналом предложения техники российскому агросектору. Эта площадка создает условия конструктивной и выгодной встречи компании и ее клиентов в цифровом формате», – отмечает заместитель директора по продажам АО «Петербургский тракторный завод» Борис Филин.

В авангарде спроса среди стран-производителей техники для животноводства выступают Россия и Беларусь. При этом у аграриев есть возможность приобрести технику из США, Германии, Канады, Китая и других стран дальнего зарубежья.

Приоритетным направлением развития маркетплейса сельхозтехники на ближайшее будущее станет расширение каталога запчастей и навесного оборудования.

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