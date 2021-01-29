Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки ситуация с коронавирусом вновь изменилась. Выявлены как новые случаи заболевания, так и выздоровления.

По данным оперштаба, за минувшие сутки медики диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 99 человек. В общей сложности с начала пандемии в регионе заболели уже 29 246 жителей Кузбасса.

Есть и отличные новости: 152 пациента, ранее заболевших ковидом, получили отрицательные результаты анализов. В общей сложности 27 088 кузбассовцев выздоровели и выписаны.

Также за минувшие сутки умерли два пациента, у которых ранее подтвердился коронавирус.

- У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Ленинске-Кузнецком. У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецком районе, - сообщили подробности в оперштабе.

В общей сложности с начала пандемии скончались 517 пациентов.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 1641 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2821 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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