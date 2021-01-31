Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежедневно в регионе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за развитием событий и о самом важном рассказываем вам.

На утро 1 февраля в Кузбассе выявлено еще 99 случаев заболевания коронавирусом.По данным оперштаба, в общей сложности с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 29 443 жителей региона. При этом выросло и число тех, кто выздоровел: за минувшие сутки еще 185 пациентов выписались из больниц. В общей сложности 27 377 кузбассовцев успешно прошли курс лечения.

Изменилась и печальная статистика. Еще два пациента с коронавирусом скончались. Всего же с начала пандемии в регионе умер 521 человек с диагностированным ранее коронавирусом.

На сегодняшний день в регионе медицинскую помощь получают 1545 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3308 человек.

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