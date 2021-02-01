Когда начнется весна в Кузбассе: синоптики дали предварительный прогноз на 2021 год Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Когда в Кузбассе наступит весна? Этот вопрос волнует истосковавшихся по теплу жителей региона. Синоптики дали ответ на этот вопрос.

- Весна, в понимании метеорологов, - устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений – приходится на 28 марта, - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В марте, по данным портала WorldWeather в первые две декады дневная температура будет держаться в пределах -7…0 градусов, а ночная – от -4 до -10. И уже с третьей декады придет долгожданное тепло: днем ожидается от 0 до +3 градусов, а по ночам – от -1 до -5.

В апреле в Кузбасс придут плюсовые температуры. Если в первой декаде средняя дневная температура будет держаться в пределах +4…+7 градусов, то во второй столбики термометров будут держаться в пределах отметок в +5…+11 градусов, а в третье - +11…+15. При этом начиная со второй декады и ночные температуры будут плюсовыми – от +2 до +11 градусов.

Май порадует жителей региона температурами в +9…+13 днем и +5…+9 ночью в первой декаде месяца. Во второй декаде ожидается средняя температура от +15 до +18 днем и +8…+13 ночью. В третьей же декаде столбики термометров вплотную подберутся к 20-градусным отметкам днем, а вот ночью температура будет держаться в пределах +11…+15 градусов.

Эти данные сформированы на основе данных статистики за прошлые годы и являются средними. Точными же прогнозы погоды являются лишь на ближайшие 1-3 суток. Так что данные о средней температуре воздуха весной в Кузбассе могут измениться.