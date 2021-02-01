В Кузбассе при поддержке СУЭК Андрея Мельниченко возобновилась программа «Лыжи мечты»

Как отмечают участники январского этапа программы, они ждали и надеялись, что «Лыжи мечты», обязательно продолжатся. Эти ожидания оказались вполне оправданы. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Тренинговый курс для юных воспитанников Ленинск-Кузнецкого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями (ГБУ ЛК РЦ) организован Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» совместно с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

Напомним, что в марте 2019 года в Новокузнецке в рамках Международного женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» состоялось подписание трехстороннего соглашения между Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса в лице председателя совета Анны Цивилевой, Центром социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты» в лице директора Центра Натальи Белоголовцевой и Фондом социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» в лице исполнительного директора Марьяны Лисовой.

C сентября 2020 года АНО «Лыжи мечты» стало называться «Программа комплексной реабилитации личности «Лига мечты», поскольку количество направлений работы организации растет день ото дня

В рамках соглашения продолжается успешная реализация комплекса совместных действий по развитию действующей в Кузбассе уже пятый год программы «Лыжи мечты». В общей сложности участниками курса реабилитации и социализации на горе Туманная уже стали более четырехсот кузбасских ребят.

Суть проекта состоит в том, что в результате цикла занятий на горных лыжах с помощью инструкторов, прошедших специальную подготовку, у детей улучшаются осанка и координация, увеличивается подвижность в суставах, сокращаются спастические симптомы, возрастает стойкость к простудным заболеваниям, повышается уверенность в своих силах и самооценка.

Благодаря содействию Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» обучение с инструкторами и комфортное проживание детей в Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда вместе с сопровождающими родителями бесплатные. Более того, в летний период на базе Центра организована программа «Лыжи мечты. Ролики». С помощью специальных роликов и адаптированных под потребности летней программы горнолыжных ботинок, скивилов, беговелов и других приспособлений, ребята учатся удерживать тело в вертикальном положении и тренируют координацию.

В 2020 году в период развития коронавирусной инфекции COVID-19 занятия по программе «Лыжи мечты» были временно приостановлены. Но как только санитарно-эпидемиологическая ситуация позволила, они возобновились с принятием всех необходимых дополнительных мер для предотвращения заражения.

Как отмечают участники январского этапа программы, они ждали и надеялись, что «Лыжи мечты», уже доказавшие свою эффективность, обязательно продолжатся. Эти ожидания оказались вполне оправданы.

- «Лыжи мечты» - замечательный проект, помогающий и самим особенным детям, и их родителям почувствовать, что они не одиноки, что есть такие методики, помогающие справляться с болезнями, - говорит заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам Дмитрий Ефлов. - Так сложилось, что в 2016 году именно наши ребята стали первыми опробовавшими эту программу в действии. И в этом году нам тоже повезло первыми возобновить поездки в Таштагол. Благодаря сотрудничеству с угольщиками, вместе мы делаем замечательное дело - даем возможность детям оздоровиться, зарядиться положительными эмоциями.