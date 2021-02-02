Мэр Новокузнецка рассказал о судьбе двух домов с рухнувшими крышами. Фото: Серей Кузнецов/ vk.com

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что будет дальше с двумя домами, у которых обрушились крыши. Оба инцидента произошли в минувшие выходные.

В субботу, 30 января, в 4.00 в пятиэтажном доме по улице Ленина,36 провалилась крыша. В ближайшее время работы подрядчика будут проверены на предмет соответствия проектной документации. Кроме того, будет проверен и Фонд капитального, который являлся заказчиком работ на объекте 1957 года постройки и осуществлять надзор за проводимыми работами.

Планируется, что крыша дома будет восстановлена уже к концу этой недели. Жильцы квартир, которые пострадали от разлива кипятка, получат компенсации со стороны подрядчика. Если этого окажется недостаточно, дополнительные средства выделит городской бюджет.

В тот же день в Орджоникидзевском районе, в доме по улице. Пушкина, 11 тоже произошло ЧП – частично сместилась стропильная система шиферной крыши на деревянной обрешетке. Жильцы своевременно эвакуированы, пострадавших нет.

-Трехэтажный 18-квартирный дом был построен в 1948 году, имеет большой процент физического износа, - отметил Сергей Кузнецов. - Расселение настоящего дома планировалось до 2025 года в рамках федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Дом находится на обслуживании МП НГО «Кузнецкий сад», в нем проживают 36 человек. В данное время часть жителей разместились у родственников, часть – в пункте временного размещения на базе МБУ КЦСОН Орджоникидзевского района.

Обследование дома, проведенное после инцидента, показало, что далее н непригоден для проживания и подлежит демонтажу. После проведения независимой оценки стоимости жилья, собственникам будут выплачены компенсации

-В сумму будут включены компенсирующие затраты на переезд и проведение возможных ремонтных работ новых помещений. При этом до момента окончательного переселения, семьям для временного размещения будет предложено жилье из городского маневренного и коммерческого фонда муниципалитета, - добавил глава города.

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