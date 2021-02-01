Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в Кузбассе меняется число заболевших коронавирусом и тех, кто выздоровел. Так, на утро 1 февраля диагноз подтвердился еще у 99 человек.

Таким образом, по данным оперштаба, с начала пандемии в регионе в общей сложности заболели 29 542 человека. Вместе с этим выросло и число выздоровевших. Еще 174 пациента с ранее диагностированным коронавирусом выздоровели и выписались из больниц. В общей сложности 27 551 кузбассовец с середины марта сумел побороть болезнь.

Кроме того, еще один пациент с коронавирусом умер. Таким образом, с начала пандемии умерли 522 пациента.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1469 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 3071 человек.