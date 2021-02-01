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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 февраля

Самое важное о ситуации с коронавирусом в регионе
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 февраля

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в Кузбассе меняется число заболевших коронавирусом и тех, кто выздоровел. Так, на утро 1 февраля диагноз подтвердился еще у 99 человек.

Таким образом, по данным оперштаба, с начала пандемии в регионе в общей сложности заболели 29 542 человека. Вместе с этим выросло и число выздоровевших. Еще 174 пациента с ранее диагностированным коронавирусом выздоровели и выписались из больниц. В общей сложности 27 551 кузбассовец с середины марта сумел побороть болезнь.

Кроме того, еще один пациент с коронавирусом умер. Таким образом, с начала пандемии умерли 522 пациента.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1469 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 3071 человек.

Статистика. Яндекс.

Статистика. Яндекс.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Кузбассе