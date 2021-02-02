Спасатель отдал свою кислородную маску кошке на пожаре в Кемерове. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области

Маленькое мохнатое тельце лежит на скамейке, над ним склонились большие мужчины и осторожненько, буквально двумя пальцами, поглаживают по голове, подносят кислородную маску к мордочке: дыши, малыш! И кошка старательно дышит.

Густой черный дым поднимался из окна квартиры на первом этаже, когда сотрудники МЧС приехали на сигнал о пожаре в кемеровской пятиэтажке. Дым шел не только из окна: он уже заполнил весь подъезд. 20 жильцов самостоятельно успели выйти на улицу, но в некоторых квартирах все еще оставались люди. Пожарные вывели на свежий воздух шесть человек, а потом еще двоих спасли при помощи автолестницы.

- Когда мы уже вывели на улицу двоих спасенных из квартиры, расположенной на четвертом этаже, ребята сообщили, что дома у них осталась кошка. Конечно, было принято решение вернуться обратно, - рассказал Виктор Перевозчиков, боец специализированной пожарно-спасательной части.

Пожарные вернулись в квартиру, заполненную дымом, и стали искать кошку, однако ее нигде не было видно. Тогда спасатели предположили, что она, так же, как и маленькие дети, оказавшиеся в опасной ситуации, могла спрятаться под кровать или под диван. И точно: спустя несколько минут под кроватью они увидели уже слабеющую кошку.

Пожарные реанимировали кошку. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области

Меховой комочек тяжело дышал и совершенно не сопротивлялся, когда пожарные взяли его в руки и вынесли на улицу. Казалось, душа вот-вот покинет маленькое обмякшее тельце. Кошку положили на лавку возле подъезда и принялись реанимировать: сразу дали кислородную маску, чтобы животинке дышалось легче, делали массаж, отпаивали водой. Спустя некоторое время взгляд кошки стал более ясным, и вскоре ее, уже прошедшую в себя, передали хозяевам.

Пожарные же, отметили, что каждая жизнь – даже такая маленькая, как кошачья, бесценна, и если есть возможно спасти при пожаре домашнего питомца, они обязательно это сделают.

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