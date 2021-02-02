Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в Кузбассе меняется число заболевших коронавирусом и тех, кто выздоровел. Так, на утро 3 февраля диагноз подтвердился еще у 98 человек.

Таким образом, по данным оперштаба, с начала пандемии в регионе в общей сложности заболели 29 640 человек. Вместе с этим выросло и число выздоровевших. Еще 147 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом выздоровели и выписались из больниц. В общей сложности 27 698 кузбассовцев с середины марта сумели побороть болезнь.

Кроме того, еще два пациента с коронавирусом умерли. Таким образом, с начала пандемии скончались 524 пациента.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1418 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3073 человека.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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