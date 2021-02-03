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Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк: оборот рынка общественного питания может вырасти на 17 процентов

Россельхозбанк оценил возможные темпы восстановления отрасли
Яков КРЫМСКИЙ
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Оборот российского рынка общественного питания за 11 месяцев 2020 года снизился на 21 процент до 1 214 миллиардов рублей. По данным Euromonitor, объем мирового рынка HoReCa в 2020 году также снизился на 21 процент до 2 295 миллиардов долларов. Потенциально рынок может отыграть падение и вырасти на 17 процентов в 2021 году, при этом полное восстановление может занять более 2 лет.

Оборот заведений общественного питания в России начал падать на фоне пандемии коронавируса и введения ограничений. Потребители стали проводить больше времени дома, что вызвало рост доставки продуктов на дом и падение посещения заведений общепита. Самое сильное снижение оборотов наблюдалось в апреле-мае (на 46 процентов к уровню соответствующего периода прошлого года или до уровня в 63-64 миллиарда рублей), что подтверждается статистикой Россельхозбанка: расходы на услуги точек общественного питания в структуре карточных расходов клиентов РСХБ в апреле-мае прошлого года также сократились на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом уже в июле 2020 года уровень транзакций достиг уровня 2019 года, а с августа 2020 заметен рост оборота на 8 процентов, что связано с сезонностью и изменением поведения потребителей, которые стали больше использовать карты для оплаты услуг.

Падение оборотов замедлилось в осенний период (до уровня на 12-16 процентов ниже прошлого года), при этом до ноября транзакционная активность клиентов РСХБ была на 9 процентов выше уровня 2019 года и после снизилась на 20 процентов в связи с ограничением работы ресторанов.

«Сейчас, со смягчением условий работы, рынок общественного питания России имеет потенциал к росту. Компании смогут частично компенсировать падение трафика и, соответственно, выручки. Среди основных драйверов можно выделить: накопленный спрос, люди соскучились по «выходам в свет», сезонность – в летний период активное посещение точек общепита возрастает, а также наличие свободной инфраструктуры, − не пережившие пандемию компании освободили площади, которые могут быть заняты новыми, а также теми, кто остался на плаву. При этом, как и в случае с мировым рынком HoReCa, в России на восстановление рынка может уйти порядка 2 лет», − отмечает Дмитрий Тарасов, руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Помимо роста оборота точек общественного питания в ближайшей перспективе эксперты отмечают такие тренды трансформации ресторанного бизнеса, как рост объемов доставки на дом и более тесная конкуренция между ресторанами и продуктовыми магазинами, а также появление виртуальных ресторанов.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Экономика: Бизнес