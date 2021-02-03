В Кузбассе до 1 апреля можно получить выплаты на детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе еще можно получить выплаты на детей до восьми лет. Подачу заявлений продлили до 1 апреля текущего года.

Как рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда, в 2020 году семьям, которые ранее подавали заявления на ежемесячную выплату на детей до трех лет и единовременную на детей от 3 до 16 лет, были дополнительно выплачены по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до восьми лет. Заявления для этого подавать не требовалось.

Если родители ранее не обращались ни за одной из этих выплат или в семье родился ребенок после 1 июля 2020 года, они могут получить дополнительные выплаты, подав заявление до 1 апреля. Это можно сделать через портал Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда России.

- Также нужно заявление, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет, - рассказали в ведомстве. - Заявление на русском языке заполняет родитель, официальный представитель или опекун ребенка. Если заявление подает опекун ребенка, то ему необходимо представить в клиентскую службу документы, подтверждающие полномочия.

Напомним, что правительством решение о выделении пяти тысяч рублей на каждого ребенка в семье в возрасте до восьми лет было принято 17 декабря. Семья может распоряжаться средствами по своему усмотрению, при этом они не учитываются в составе доходов при предоставлении других видов социальной поддержки.

Как сообщили в Пенсионном фонде, на данный момент в Кузбассе семьям-получателям данной помощи было выплачено уже более 1,179 миллиарда рублей.