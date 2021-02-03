Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно в Кузбассе меняется число заболевших коронавирусом и тех, кто выздоровел. Так, на утро 4 февраля диагноз подтвердился еще у 97 человек.

Таким образом, по данным оперштаба, с начала пандемии в регионе в общей сложности заболели 29 737 человек. Вместе с этим выросло и число выздоровевших. Еще 174 пациента с ранее диагностированным коронавирусом выздоровели и выписались из больниц. В общей сложности 27 872 кузбассовца с середины марта сумели побороть болезнь.

Кроме того, еще три пациента с коронавирусом умерли.

- У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Мысках. У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии и ожирения. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Таштагольском районе, - рассказали подробности в оперативном штабе.

Таким образом, с начала пандемии скончались 527 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1338 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3104 человека.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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