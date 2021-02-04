«Вернисаж. Лучшая работа года»: в Кемерове открывается областная художественная выставка. Фото: Кузбасский центр искусств

В Кемерове в пятницу, 5 февраля, в 18.00 в Кузбасском центре искусств (Кемерово, ул. Дзержинского, 6) откроется областная художественная выставка «Вернисаж. Лучшая работа года», посвященная 300-летию Кузбасса.

На экспозиции будут представлены профессиональные авторские произведения: жанровые картины, пейзажи, натюрморты, образцы ДПИ, скульптура. Все работы собраны в иллюстрированный каталог художественной выставки «Вернисаж. Лучшая работа года – 2020».

Среди участников творческого конкурса - члены Кемеровского и Новокузнецкого областных отделений Союза художников России: Александр Капорушкин, Василий Коробейников, Андрей Дрозд, Анатолий Чернов, Вера Сидорова, Августа Тарнавская, Анатолий Хуторной, Юрий Демаков, Владимир Доценко, Юрий Белокриницкий, Евгений Щербинин, Эльвира Сурнина, Александр Ротовский, Виктор Ардашкин, Инна Акимова, Ирина Воронова, Татьяна Агеева, Сергей Соломатин, Татьяна Никулина, Элина Елина, Ольга Ротко и другие признанные мастера, а также члены молодежной секции отделений, студенты профильных СУЗов и ВУЗов.

Выставка-конкурс «Лучшая работа года» появилась в Кемерове в начале 90-х годов прошлого века. Такой творческий итог стали проводить среди профессионалов по инициативе председателя Кемеровского областного отделения Союза художников России, заслуженного художника РФ Алексея Хмелевского (1951-2008 г. г.). С 2012 года выставка была представлена. С 2019 года она проводится под новым названием - «Вернисаж. Лучшая работа года», и имеет статус областной. В 2020 году пандемия внесла серьезные коррективы в творческие планы художников. Пришлось отложить проведение межрегионального пленэра «Кузбасс-исторический», который служил колоссальным источником вдохновения. Тем не менее, мастера кисти представили на суд зрителей больше ста работ, выполненных в разных стилях и жанрах изобразительного искусства.

Все посетители экспозиции – как профессионалы, так и любители, - до 25 февраля смогут проголосовать за лучшую, по их мнению, работу. Купоны для голосования они получат вместе с билетом. Подсчет голосов проведут на церемонии закрытия выставки, а победитель получит приз зрительских симпатий. В свою очередь профессиональное жюри выберет претендентов на 1, 2 и 3 места, а также победителя в номинации «Дебют». Премиальный фонд конкурса – 100 тысяч рублей.

Кстати, после закрытия экспозиции некоторые конкурсные работы можно купить. А забронировать экспонаты – в любое время работы Кузбасского центра искусств.

В рамках областной выставки «Вернисаж. Лучшая работа года» пройдут творческие встречи с художниками и мастер-классы:

06.02 - 14.00 МК «Изготовление керамической игрушки-свистульки».

Преподаватель – член КОО ВТОО «СХР» Татьяна Агеева.

06.02 – 11.00 МК «Портрет». Преподаватель – член КОО ВТОО «СХР» Елена

Балаганская.

08.02 – 14.30 Творческая встреча с заслуженным работником культуры РФ,

членом КОО ВТОО «СХР» Дроздом.

12.02 – 19.00 Творческая встреча с членом КОО ВТОО «СХР» Евгением

Тищенко.

13.02 – 14.00 МК по акварели - «Подарок маме».

Преподаватель – член КОО ВТОО «СХР» Анатолий Хуторной.

МК по маслу - «Натюрморт».

Преподаватель – член КОО ВТОО «СХР» Августа Тарнавская.

13.02 – 16.00 Творческая встреча с председателем КОО ВТОО «СХР»

Василием Коробейниковым.

20.02 – 14.00 МК по гуаши - «Зимний пейзаж».

Преподаватель – член КОО ВТОО «СХР» Эльвира Сурнина.

20.02 – 16.00 Творческая встреча с членом КОО ВТОО «СХР» Иваном Треска.

25.02 – 16.00 Круглый стол «Культура региона: молодость и искусство» с

участием известных художников, искусствоведов, арт-критиков

из Кемерова и Новокузнецка, студентов художественных ВУЗов

и СУЗов.

27.02 – 14.00 МК - «Этюд маслом».

Преподаватель – член КОО ВТОО «СХР» Владимир Доценко.

28.02 – 12.00 МК по акрилу мастихином. Преподаватели – члены КОО ВТОО

«СХР» – Марина Коломеец и Константин Эпов.

Также в часы работы выставки посетители могут принять участие в экскурсиях, причем бесплатно, так как они входят в стоимость билетов. Рассказывать о произведениях искусства будут:

10.02 – 15.00 Экскурсовод – преподаватель Кемеровского

областного художественного колледжа, искусствовед,

член КОО ВТОО «СХР» Елена Щербакова.

16.02 – 18.30 Экскурсовод - кандидат искусствоведения, доцент кафедры

культурологии КемГИК, председатель КРО ООО «Союз

дизайнеров России», Наталья Попова.

24.02 – 18.30 Экскурсовод – кандидат культурологии, преподаватель

КемГИК, Семен Родионов

25.02 – 19.00 Экскурсовод – преподаватель КемГИК, член КОО ВТОО

«СХР», искусствовед Людмила Оленич.

Кроме того, состоится онлайн-лекция Натальи Поповой «Современное искусство Кузбасса» с обзором выставки «Вернисаж. Лучшая картина года». Подробности на сайте dom-art42.ru.

Выставка продлится до 28 февраля.