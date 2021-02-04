Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 февраля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ежедневно в Кузбассе меняется число заболевших коронавирусом и тех, кто выздоровел. Так, на утро 5 февраля диагноз подтвердился еще у 99 человек.

Таким образом, по данным оперштаба, с начала пандемии в регионе в общей сложности заболели 29 836 человек. Вместе с этим выросло и число выздоровевших. Еще 157 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом выздоровели и выписались из больниц. В общей сложности 28 029 кузбассовцев с середины марта сумели побороть болезнь.

Кроме того, еще два пациента с коронавирусом умерли.

- У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Калтане, - рассказали подробности в оперативном штабе.

Таким образом, с начала пандемии скончались 529 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1278 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2337 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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