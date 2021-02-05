Какие ограничения по коронавирусу действуют в Кузбассе на 5 февраля 2021 Фото: Екатерина РОМАНОВА

Несмотря на то, что губернатор Сергей Цивилев последним распоряжением отменил достаточно большое количество ограничений, некоторые до сих пор продолжают действовать. Рассказываем, какие именно.

Напомним, что 4 февраля вновь было разрешено работать со 100-процентной нагрузкой могут работать спортивным объекта; кинотеатрам, циркам и концертным залам; бассейнам, саунам и баням. Разрешено размещать в ресторанах, барах, кафе, буфетах, фудкортах в торгово-развлекательных центрах столько посетителей, сколько имеется посадочных мест. С 4 февраля в регионе вновь могут оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Разрешено проведение банкетов и других коллективных мероприятий в заведениях общепита. Отменено требование к работодателям отправить порядка 30 процентов коллектива на дистанционный режим отменено.

Несмотря на существенные послабления все еще действуют до особого распоряжения губернатора следующие ограничения:

-приостановлено проведение в регионе публичных и иных массовых мероприятий;

-не работают кружки и секции, не проводятся иные досуговые мероприятия в организациях социального обслуживания населения (для людей пенсионного возраста);

- в общественных местах по-прежнему действует масочный режим;

-необходимо соблюдение гражданами социальной дистанции не менее 1,5 метра;

-работодателям рекомендуется проводить собрания, совещания и иные мероприятия в дистанционном формате;

-в организациях должна в обязательном порядке измеряться температура тела сотрудников с отстранением от работы при ее повышении или появлении симптомов инфекционного заболевания;

-должна проводиться качественная уборка и дезинфекция рабочих помещений в соответствии с установленным графиком;

-юридические лица и индивидуальные предприниматели при работе в местах массового скопления людей, а также на транспорте должны обеспечить: ежедневную уборку и дезинфекцию помещений салонов транспорта; обеззараживание воздуха и проветривание помещений; контроль за соблюдением посетителями масочного режима.

-руководители управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК обязаны: организовать и обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий общего имущества в многоквартирных домах не реже одного раза в день; обеспечить размещение на досках объявлений, расположенных во всех подъездах дома, актуальных графиков дезинфекции общего имущества;

-образовательные организации обязаны: выявлять учащихся с признаками инфекционного заболевания с последующим отстранением от учебного процесса для медицинского наблюдения; обеспечить уборку и дезинфекцию помещений и обеззараживание воздуха; отказаться от проведения мероприятий с учащимися, за исключением трудовой деятельности и прохождения практики в очной форме, если это предусмотрено образовательной программой.

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