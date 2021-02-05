Экскурсия в мир кино, советские часы и спектакль не о войне: как провести выходные в Кемерове

На выставке представлена коллекция часов советского периода. Фото: Музей «Красная Горка».

Сейчас самое время

Отправляемся на выставку.

В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса и 30-летнего юбилея «Красной Горки» в музее открылась выставка, на которой представлена коллекция часов советского периода. Собрание насчитывает около восьмидесяти экземпляров. Предметы выполнены из дерева, металла, стекла. В изготовлении наручных часов используется бижутерия. Среди настенных раритетов немецкие часы с маятником Kienzle, выпущенные в интервале 1904-1910 годов.

Ведущее место в коллекции занимают настольные часы. Модельный ряд представлен широко - корпуса и циферблаты самых разных форм и размеров известных брендов - «Янтарь», «Витязь», «Маяк», «Владимир». Из недавних поступлений - редко встречающиеся настольные часы с боем, с фигурой оленя из чугуна производства Владимирского завода 1957 года.

Наручные часы - не просто механизм, показывающий время, но и полноценный аксессуар, элемент стиля. Это источник информации не только о времени и состоянии промышленности, но о человеке, которому они принадлежали. Интересны часы-кольца, украшенные бижутерией, по сей день не утратившие свою эстетическую привлекательность. Настоящей ценностью музейных фондов стали женские часы с браслетом (1937 года выпуска), которые носила врач больницы Кемеровского рудника Людмила Сорокина, а впоследствии ее дочь и внучка.

- Выставка «Самое время» стала продолжением новогодней темы, где часы были основным экспонатом, - отмечает главный хранитель музея Ирина Погодина. - Самое время напомнить о том, что наступивший 2021 год юбилейный для Кузбасса и для нашего музея - 300 и 30 лет. С точки зрения истории человечества - это немного, однако и эти даты нам подсказали механизмы, история которых насчитывает тысячелетия. Настольные, настенные, карманные, наручные часы различных эпох, добросовестно отсчитывая часы и минуты, символизируют вечность. Надеемся, философия времени и представленные на выставке экспонаты будут интересны нашим посетителям.

Музей «Красная Горка»

ул. Красная Горка, 17

Понедельник - воскресенье, с 10.00 до 17.30

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

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«Звездопад» - одно из самых пронзительных и лиричных произведений Виктора Астафьева о Великой Отечественной войне. Фото: Филармония Кузбасса.

О любви или о войне?

Смотрим спектакль и отвечаем на важные вопросы.

Кемеровская филармония приглашает зрителей на спектакль «Звездопад» в исполнении артистов литературного театра «Слово».

«Звездопад» - одно из самых пронзительных и лиричных произведений Виктора Астафьева о Великой Отечественной войне, в котором повзрослевший герой вспоминает свою юность, израненную войной, и первую любовь.

Критики единодушно отнесли повесть к военным, хотя сам автор подчеркивал: «…У меня же в этом рассказе совсем другая задача. Он же о любви. Только о любви».

Здесь нет военных сцен, громких слов и описаний перестрелок. Здесь раненые воюют со смертью за жизнь. И побеждают не все.

Можно ли любить, когда смерть совсем рядом? Отказаться от мирной жизни в это жестокое и беспощадное время или пойти по велению сердца? Пожертвовать своим счастьем ради любимого человека?

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

7 февраля, начало в 17.00

Цена билетов: 500 рублей

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Театр драмы приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Смешные деньги». Фото: Кадр спектакля.

Смешные деньги

Погружаемся в череду нелепых совпадений.

Театр драмы приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Смешные деньги».

Скромный лондонский бухгалтер Генри Перкинс возвращается с работы. В метро он по ошибке прихватывает чужой дипломат - и становится обладателем огромной суммы! А дома с нетерпением ждет жена Джейн. Ведь сегодня его день рождения, и с минуты на минуту придут гости. Прямо с порога Генри начинает судорожно собирать вещи, чтобы улететь в любую точку мира. Теперь он может позволить себе все! Да и хозяин денег точно будет его искать. Вдруг раздается звонок в дверь. Но это не друзья, пришедшие на день рождения, - это полиция!..

Так начинается невероятный каскад смешных и нелепых ситуаций с участием жены Генри, их корыстных друзей, таксиста, сразу двух полицейских инспекторов и даже наемного убийцы!

Кемеровский театр драмы

ул. Весенняя, 11

5 февраля, начало в 18.00

Цена билетов: от 450 до 800 рублей

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Техника лоскутного шитья - это очень древний вид творчества, имеющий многовековую историю. Фото: Библиотека им. Федорова.

Лоскуток к лоскутку

Идем на мастер-класс.

Центр народного творчества Кузбасса проводит региональную творческую лабораторию декоративно-прикладного искусства по лоскутному шитью, в которой могут принять участие все желающие.

Техника лоскутного шитья - это очень древний вид творчества, имеющий многовековую историю. Для того чтобы научиться работать в ней и создавать прекрасные полотна, одежду, предметы быта и аксессуары, необходимо ознакомиться с основными правилами подбора лоскутков, соединения их в одно целое различными способами и приемами.

Участники смогут изучить такие технологические приемы, как английский метод сборки лоскутных изделий, шитье по кальке; боро - японская техника вышивки по лоскуту; старинная техника «Кафедральные окна».

Теоретические и практические занятия пройдут под руководством опытного мастера-педагога, победителя областных, всероссийских и международных конкурсов Надежды Каретиной.

Государственная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19

5 февраля, начало в 11.00

Цена билетов: 500 рублей

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Экскурсоводы расскажут все о кино, актерах Кузбасса, первых кинотеатрах и даже запустят старинные киноустановки. Фото: «Кузбасскино».

В мире кино

Наслаждаемся увлекательной экскурсией.

«Кузбасскино» приглашает всех желающих окунуться в волшебный мир кинематографа, история которого интересна и разнообразна. Тем более что музей учреждения открыл свои двери с обновленными экспозициями.

Теперь гости смогут увидеть еще больше раритетной техники, экспонатов и творческих работ кузбассовцев! Экскурсоводы расскажут все о кино, актерах Кузбасса, первых кинотеатрах и даже запустят старинные киноустановки и многое другое. Посетителей ждет настоящее путешествие во времени и возможность познакомиться с киноаппаратами и кинопленкой! На выбор предлагается несколько видов экскурсий с рассказом и показом самых интересных экспонатов в доступной интерактивной форме.

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4, запись по тел.: 8 (384-2) 36-43-69, 36-44-10

3-7 февраля, с 9.00 до 18.00

Цена билетов: от 100 рублей