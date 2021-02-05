Строим крепости и берем города, любуемся звездами и ищем счастья в жизни: лучшие мероприятия Новокузнецка на выходные

Конкурс «Построй свою крепость» уже давно стал одним из любимых у новокузнечан. Фото: Ирина АРТЕМОВА.

Крепость в крепости

Строим свою собственную крепость возле крепостных стен.

Зима - самое время для строительства снежных крепостей. Благо строительного материала в Сибири для этого предостаточно. Особенно после недавно прошедших снегопадов. И по традиции в музее-заповеднике зимой проходит конкурс снежных крепостей «Построй свою крепость».

Этот конкурс уже давно стал одним из любимых у новокузнечан. Еще бы! Ведь строительство дома - даже снежного - дает почувствовать каждому члену команды свою незаменимость, важность и ценность, а командный дух помогает совершать самые невероятные открытия.

В этом году снежный праздник посвящен 30-летию музея и 300-летию Кузбасса. В его программу входит конкурс на строительство крепостей из снега, призовая викторина и экскурсия по выставке «Кузнецкая крепость: прошлое и настоящее». В строительстве крепостей может принять участие команда от двух до пяти человек, возрастных ограничений нет. Главное - успеть зарегистрировать команду! Сделать это можно в группе музея-заповедника «Кузнецкая крепость» во «ВКонтакте»

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

6 февраля, начало в 12.00

Вход для участников конкурса - свободный, для зрителей - 20 рублей

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Новокузнецкий драматический театр приглашает на спектакль «Жанна». Фото: Сергей КОСОЛАПОВ.

«Жанна»: о любви, деньгах и бизнесе

Рассуждаем о счастье и ищем во всем смысл.

Жанна - женщина сильная, уверенная. Она в лихие 90-е сумела ухватиться за шанс выбиться из грязи в князи, воспользовалась им и стала тем самым человеком, про которого говорят: «Сделала себя сама». Жанна научилась управлять собой, управлять людьми, она свободно перекраивает время и планы - как свои, так и чужие. И где-то в душе Жанна знает: все можно купить и все можно продать, особенно если есть желание и возможность.

Жанна - воплощение мечты многих девушек, мечтающих о карьере и богатой жизни. Но им и невдомек, что за пуленепробиваемым глянцем, в который заковала себя Жанна, за рекламным щитом прячется хрупкая нежная женщина, которая мечтает о счастье - том, которое не в деньгах. Но будет ли она готова, когда это счастье постучит в ее двери?

В спектакле присутствует нормативная бранная лексика.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

6 февраля, начало в 18.30

Цена билетов: от 250 до 650 рублей

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Театр «СинТезис» приглашает зрителей на постановку индейской сказки «Легенда о Еноте». Фото: Александр БАЖЕНОВ.

Легенда о Еноте

Учимся смелости у Енота.

У каждого народа - свои сказки. И очень часто их темами становятся истории о доброте и смелости, храбрости и боевом духе, умении протянуть руку помощи тому, кто в беде, и умении принять помощь тогда, когда, кажется, весь мир обернулся против тебя.

Есть такие сказки и у индейцев. Слушаешь их - и словно сам заряжаешься храбростью, смелостью и боевым духом. И веришь: доброта и дружба спасут мир, а искренняя вера поможет не падать духом в любой ситуации!

Герои «Легенды о Еноте» так похожи на всех нас, что невольно задаешься вопросом: а точно ли это индейская сказка? Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно обязательно побывать на спектакле «Легенда о Еноте». Уверены: после него вы посмотрите на мир вокруг себя другими глазами!

Театр «СинТезис»

пр. Кузнецкстроевский, 1, т.: (384-3) 46-42-65

6 февраля, начало в 11.00

Цена билетов: от 150 до 200

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На выставке представлены работы художника Владимира Стожарова. Фото: АННА ЗАХАРОВА.

Мини-выставка с макси-эмоциями

Наслаждаемся пейзажами Владимира Стожарова.

Для того чтобы уловить настроение художника, увидеть мир его глазами, вовсе не обязательно разворачивать большие выставки. Иногда бывает достаточно нескольких работ, которые затронут самые тонкие струны души, разбудят воспоминания и заставят задуматься о чем-то важном и большом.

Таковы и три работы известного российского художника Владимира Стожарова. Они хранятся в Новокузнецком художественном музее, а сейчас, в преддверии 95-летнего юбилея, выставляются для гостей. Поспешите: увидеть их можно лишь до конца недели.

На картине Владимира Стожарова «Село Важгорт» - огромные избы-хоромы Русского Севера: они смотрятся особенно сурово на фоне хмурого темно-серого неба и темного снега. К слову, темные тона словно перетекают друг в друга, лишь подчеркивая суровость края.

Особенно контрастно рядом с ней смотрится легкая «Весна», сотканная из ярких красок первых набухающих почек, небесной лазури, солнечных лучей. Даже прошлогодняя пожухлая трава рядом с ними - яркая и радостная!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 100 до 500 рублей

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Летим на волшебной ракете к звездам

Отправляемся в сказочную лесную школу вместе с Хрумкой.

Все дети ходят в школу, даже если они - сказочные лесные зверьки. Вот, например, Хрумка и Куня ходят в лесную школу. Сюда они попали после того, как посмотрели на звездное небо и восхитились тем, какое же оно огромное и прекрасное. На небе - множество звезд. Откуда они появились? Как называются? А далеко ли до самого яркого ночного светила - Луны? Очень взволновали эти вопросы Хрумку и Куню, и вот они уже сидят за партами в лесной школе астрономии. Под куполом переплетенных ветвей деревьев ребятишкам, Хрумке и Куне предстоит постичь самые азы астрономии, а потом - отправиться на волшебной ракете в невероятное путешествие по Солнечной системе вместе с добрым роботом-проводником.

Итак, сделаем первый шаг к звездам!

Планетарий имени Альберта Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

7 февраля, начало в 13.00

Цена билетов: 200 рублей