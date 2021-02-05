Лунный посевной календарь для садоводов и огородников Кузбасса – 2021

Если все работы делать вовремя, то богатый урожай гарантирован. Фото: Артем КИЛЬКИН

В лунном календаре на 2021 год для кузбасских садоводов и огородников даны общие рекомендации проведения работ по выращиванию различных культур. Основные правила: на растущую Луну занимаемся «вершками», на убывающую – «корешками». В дни новолуния и полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать.

В обычные дни, не отмеченные в календаре, также можно заниматься садово–дачными работами. В конечном счете, основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные погодные условия, готовность почвы, качественный посадочный материал, наличие у вас времени и даже ваше настроение.

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СПРАВКА «КП»

Что с чем садить?

Опытные садоводы и огородники знают, что соседство культур очень важно. Так можно не только получить хороший урожай, но и обезопасить растения от вредителей и болезней. Наоборот, неправильно подобранные соседи могут стать причиной снижения урожайности. Запомните эти простые рекомендации:

– чтобы обезопасить морковь от вредителей, рядом нужно посадить лук. Также с этими культурами можно сажать салат;

–хорошее сочетание – тыква, фасоль и кукуруза;

–кукурузу не стоит сажать с помидорами;

–а помидоры, в свою очередь, не порадуются соседству с капустой и картофелем;

–фасоль лучше сочетать с картофелем, клубникой, огурцами, кукурузой;

–спаржа хорошо растет по соседству с базиликом, помидорами и петрушкой;

–рядом с баклажаном и перцем можно посадить стручковую фасоль для защиты от колорадского жука;

–на качестве огурцов не лучшим образом сказывается соседство с картофелем;

–бобы и горох не любят соседства лука.

Цветы требуют заботу и правильный уход. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Каждому виду работ в саду и огороде – свое время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В таблицах приводятся общие рекомендации по срокам высадки растений. Если в эти дни среднесуточная температура будет низкой и грунт не прогреется, то высаживать растения нельзя. Работать в теплице можно в любую погоду.