Лунный посевной календарь для садоводов и огородников Кузбасса – 2021

Если все работы делать вовремя, то богатый урожай гарантирован.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В лунном календаре на 2021 год для кузбасских садоводов и огородников даны общие рекомендации проведения работ по выращиванию различных культур. Основные правила: на растущую Луну занимаемся «вершками», на убывающую – «корешками». В дни новолуния и полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать.
В обычные дни, не отмеченные в календаре, также можно заниматься садово–дачными работами. В конечном счете, основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные погодные условия, готовность почвы, качественный посадочный материал, наличие у вас времени и даже ваше настроение.
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СПРАВКА «КП»
Что с чем садить?
Опытные садоводы и огородники знают, что соседство культур очень важно. Так можно не только получить хороший урожай, но и обезопасить растения от вредителей и болезней. Наоборот, неправильно подобранные соседи могут стать причиной снижения урожайности. Запомните эти простые рекомендации:
– чтобы обезопасить морковь от вредителей, рядом нужно посадить лук. Также с этими культурами можно сажать салат;
–хорошее сочетание – тыква, фасоль и кукуруза;
–кукурузу не стоит сажать с помидорами;
–а помидоры, в свою очередь, не порадуются соседству с капустой и картофелем;
–фасоль лучше сочетать с картофелем, клубникой, огурцами, кукурузой;
–спаржа хорошо растет по соседству с базиликом, помидорами и петрушкой;
–рядом с баклажаном и перцем можно посадить стручковую фасоль для защиты от колорадского жука;
–на качестве огурцов не лучшим образом сказывается соседство с картофелем;
–бобы и горох не любят соседства лука.
Цветы требуют заботу и правильный уход.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Каждому виду работ в саду и огороде – свое время.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В таблицах приводятся общие рекомендации по срокам высадки растений. Если в эти дни среднесуточная температура будет низкой и грунт не прогреется, то высаживать растения нельзя. Работать в теплице можно в любую погоду.