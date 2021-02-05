К 20-летию СУЭК на конкурсе «СУЭК-Кузбасс»: наш СУЭК, наш Кузбасс!» появятся новые номинации

Уже традиционно авторы лучших работ получили от компании достойные призы, а самые активные образовательные учреждения – солидные денежные гранты. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Такое масштабное мероприятие организуется в двенадцатый раз. География конкурса уже традиционно включает территории, где работают и живут сотрудники предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко). Это города Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Киселевск, Прокопьевск. Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевский муниципальные округи и Беловский район. Организаторами конкурса совместно с АО «СУЭК-Кузбасс» выступают Департамент образования Кемеровской области, Управление образования территорий, Кузбасский региональный институт развития профессионального образования.

В 2019 году конкурс объединил почти две тысячи участников - воспитанников детских садов, учащихся школ, студентов горных техникумов, а также педагогов – представивших более тысячи работ. Это рекордный результат за всю его историю. Состязания велись по нескольким номинациям. В том числе, модель угледобывающей техники, шахтерский сувенир, литературно-исторический проект «Школьное «шахтерское» издание», электронная игра «Виртуальная шахта». Самые юные конкурсанты-дошколята смогли проявить себя сразу в двух видеономинациях: «Моя шахтерская семья» и праздничное «шахтерское» поздравление. Уже традиционно авторы лучших работ получили от компании достойные призы, а самые активные образовательные учреждения – солидные денежные гранты.

В прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации конкурс пришлось временно отменить, но в нынешнем году – юбилейном и для Кузбасса и для СУЭК – он обязательно состоится. Планируется, что ряд номинаций будет напрямую связан с историей и сегодняшним днем крупнейшей угледобывающей компании страны. Воспитанникам детских садов и начальных классов школ будет предложено вместе с педагогами, родителями попробовать свои силы в создании «Шахтерской азбуки СУЭК» с четверостишьем и рисунком к каждому слову на угольную тему. По итогам конкурса лучшие работы войдут в единую красочную Шахтерскую азбуку.

Юбилейная комплексная программа "СУЭК: 20 лет роста и созидания" включает в себя более ста различных мероприятий. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Будет среди детских садов, школ и конкурс творческих работ в виде рисунков на тему «Моя профессия - шахтер». Старшеклассникам и студентам профильных техникумов в номинации «20 фактов о СУЭК» предстоит узнать и неординарно рассказать о знаменательных событиях, исторических фактов, связанных с работой компании в регионе. Обязательно будут номинации, приуроченные к объявленному в России Году науки и технологий. Особым направлением станет участие юных кузбассовцев в волонтерских акциях, связанных с оказанием помощи ветеранам, проведением экологических субботников.

«Профориентационная работа, начиная с детсадовского возраста, - одна из основ кадровой политики нашей компании, - говорит директор Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» Алена Каргополова. - Готовясь к традиционному конкурсу, участники многое узнают и о компании, и о своей «малой Родине». В этом году он посвящен 300-летию Кузбасса и 20-летию СУЭК. Уверена, что обе темы, которые гордо звучат в самом названии конкурса, наши юные земляки достойно раскроют в своем творчестве. И закрепят тем самым в своих глазах и умах престижность шахтерского труда. Главного для Кузнецкого края».

Отметим, что юбилейная комплексная программа "СУЭК: 20 лет роста и созидания" включает в себя более ста различных мероприятий. Это как локальные спортивные соревнования, творческие испытания, волонтерские акции, так масштабные всероссийские проекты – Трудовая производственная вахта, онлайн-слет трудовых отрядов СУЭК с участием старшеклассников от Мурманска до Владивостока, закладка зеленых аллей, детский шахматный онлайн-фестиваль, спортивные забеги и многое другое.