Коронавирус в Кузбассе, последние новости на утро 6 февраля Фото: Виктор БУЛАВИНЦЕВ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Вот и на утро субботы, 6 февраля, в регионе изменилось число заболевших, умерших и выздоровевших.

По данным оперштаба, медики диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 96 человек. Таким образом, с начала пандемии в регионе заболели уже 29 932 жителя Кузбасса.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших: еще 158 пациентов, у которых ранее подтвердился ковид, получили отрицательные результаты анализов. В общей сложности 28 187 кузбассовцев успешно прошли курс лечения.

Изменилась и печальная статистика. Еще три человека с подтвержденным коронавирусом умерли. В общей сложности с начала пандемии умерли 532 пациента.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1213 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2554 человека.

Статистика. Яндекс

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