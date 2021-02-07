Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 февраля
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за развитием событий и о самом важном сообщаем вам.
На утро 7 февраля еще 97 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе. общей сложности в начала пандемии в Кузбассе зарегистрировано 30 128 случаев заболевания ковидом.
Выздоровевших – 28 546, из них 188 – за минувшие сутки. Также выросла печальная статистика. За сутки скончался еще один кузбассовец с коронавируом. Общее число умерших с начала пандемии составило 535 человек.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1047 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2632 человека.
Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс
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