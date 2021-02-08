Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем российской науки. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Днем российской науки.

- Дорогие кузбассовцы! Уважаемые ученые, преподаватели, научные работники, аспиранты и студенты! Поздравляю вас с Днем российской науки, который ежегодно отмечается в нашей стране 8 февраля! Символично, что 2021 год, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом науки и технологий, является юбилейным для Кузбасса. Во всех сферах мы поставили себе высокую планку и целенаправленно, всем регионом, идем к намеченному результату. Наша область меняется в лучшую сторону, становится более комфортной для жизни, перспективной для любых начинаний, в том числе в сфере науки, - отметил глава региона.

Сергей Цивилев подчеркнул, что кузбасские исследователи наравне с другими учеными страны вносят немалый вклад в развитие мировой науки. Горная промышленность, металлургия, химия, машиностроение, медицина - в этих и многих других отраслях открытия воплощаются в реальные инновационные проекты, приносящие пользу всему региону.

- Научно-образовательный центр «Кузбасс», созданный в 2019 году по решению Правительства РФ, сейчас объединяет восемь научно-образовательных организаций и более 20 крупнейших индустриальных компаний области. В НОЦ разработали программу «Чистый уголь - зеленый Кузбасс», которая предполагает внедрение высоких технологий, позволяющих минимизировать воздействие на окружающую среду при угледобыче. Реализация программы позволит не только улучшить экологическую обстановку в регионе, но и создать более тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест и обеспечить 3,7 миллиарда рублей налоговых поступлений в бюджет, - рассказал губернатор.

В свою очередь, кузбасские ученые из Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН ведут работу по созданию опытного образца роботизированного комплекса для эффективной отработки запасов угля. Сразу три уникальных проекта реализуют в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые создали не имеющий аналогов биопротез клапана сердца, предназначенный для повторных операций. Также идет доработка сосудистого протеза малого диаметра. Кроме того, разработано единственное в России мобильное приложение для дистанционной реабилитации пациентов после операций на сердце.

- Мы продолжим создавать комфортные условия для реализации потенциала талантливых ученых в Кузбассе, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Подписанное в 2019 году соглашение о сотрудничестве с Российским фондом фундаментальных исследований уже позволило вывести на качественно новый уровень поддержку научных коллективов и отдельных специалистов. Только по итогам 2020 года на реализацию 36 перспективных проектов выделено 17,8 миллиона рублей в виде грантов.

Уважаемые ученые! Спасибо вам за прорывные идеи, преданность выбранному делу, за пользу, которую приносит ваш интеллектуальный труд. Желаю всем, кто посвятил жизнь научной деятельности, и тем, кто только делает первые шаги в науке, твердости на пути к выбранной цели и покорения новых вершин! Здоровья, счастья и благополучия! С праздником!