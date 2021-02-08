Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 февраля Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за развитием событий и о самом важном сообщаем вам.

На утро 9 февраля еще 97 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе. В общей сложности с начала пандемии зарегистрированы 30 225 случаев заболевания ковидом.

Выздоровевших - 28 710, из них 164 - за минувшие сутки. Также выросла печальная статистика. За сутки скончались еще два кузбассовца с коронавируом. Общее число умерших с начала пандемии составило 537 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 978 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2537 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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