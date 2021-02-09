СУЭК: 20 лет роста и созидания. Команда «ОПТУ Кузбасса» стала победителем Кубка СФО по мини-хоккею с мячом среди ветеранов

На официальной церемонии открытия участников и болельщиков тепло поприветствовал министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Турнир такого ранга проводится с 2011 года. В этот раз в «Ледовый дворец» приехали пять сибирских команд – «Ветераны Красноярска», «Ветераны Кемерово», «Ветераны Новосибирска», «Ветераны Алтая» (г. Горно-Алтайск), «Полярник» (г. Абакан). И на правах хозяев приняла участие команда «ОПТУ Кузбасса». На официальной церемонии открытия участников и болельщиков тепло поприветствовал министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус. Сам в недавнем прошлом известный игрок в хоккей с мячом, главный тренер ХК «Кузбасс» и сборной России, Сергей Анатольевич был рад увидеться со многими ветеранами-хоккеистами, знакомыми по играм в командах мастеров. Он высоко оценил уровень организации турнира и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии этого вида спорта в регионе.

Сами соревнования проходили в напряженной борьбе. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Сами соревнования проходили в напряженной борьбе. И тем весомей успех команды «ОПТУ Кузбасса», сумевшей одержать победы над всеми без исключения соперниками. Как признаются сами игроки, наиболее сложным оказался последний матч с командой «Ветераны Алтая». Сказывалась накопившаяся усталость, и по началу неуступчивые соперники даже вели в счете. Но в итоге ленинск-кузнечане переломили ход игры, завершив ее со счетом 10:6. Алтайцы стали бронзовыми призерами, а «серебро» у сильной команды «Ветераны Кемерово», проигравшей только победителям Кубка - «ОПТУ Кузбасса».

Одним из главных авторов победы в турнире является вратарь команды-чемпиона Илья Верчук. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Одним из главных авторов победы в турнире является вратарь команды-чемпиона Илья Верчук. На родном предприятии он трудится механиком службы подвижного состава. А место в воротах четыре года назад занял случайно.

- Я с детства увлекался игровыми видами спорта – футболом, волейболом, - рассказывает Илья Верчук. – Когда пришел работать в ПТУ, у них не было вратаря по хоккею с мячем. Предложили попробовать. Получилось. Так теперь и стою. Команда у нас достаточно возрастная, но хорошо сыгранная. Даже есть матера спорта. Огромная благодарность руководству предприятия во главе с Юрием Дмитриевичем Приступой за постоянную поддержку. Обеспечивают экипировкой, арендуют площадки для тренировок, болельщиков всегда приглашают. Это создает хороший командный дух и в спорте и в работе.

В конце февраля эти соревнования состоятся прямо на льду озера Байкал и будут посвящены 20-летию СУЭК. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Прошедший Кубок СФО команда Объединенного ПТУ Кузбасса расценивает еще и как своеобразную контрольную тренировку перед традиционным турниром по хоккею с мячом среди предприятий, входящих в блок «Логистика» Сибирской угольной энергетической компании. В конце февраля эти соревнования состоятся прямо на льду озера Байкал и будут посвящены 20-летию СУЭК. В целом, только в этом месяце в компании «СУЭК-Кузбасс» в рамках акции «СУЭК: 20 лет творим добро» пройдет сразу несколько крупных спортивных соревнований. В этом числе, традиционная зимняя спартакиада среди предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» по восьми видам спорта, зимнее первенство по футболу, турнир по хоккею на валенках среди руководящего состава компании «СУЭК-Кузбасс».