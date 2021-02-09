Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 февраля
Фото: ИВАНОВА Диана
Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы же сообщаем вам о самом главном, что произошло за сутки.
На утро 10 февраля, еще у 92 пациентов увеличилось общее число заболевших коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в общей сложности у 30 317 человек подтвердился COVID-19.
Вместе с этим за прошедшие сутки выздоровели 157 пациентов, всего же с начала пандемии больницы покинули 28 867 человек.
Выросло и число умерших: еще один пациент, которому ранее был поставлен диагноз, скончался В общей сложности число случаев летального исхода достигло 538 человек.
Таким образом, сейчас в регионе медицинскую помощь получают 912 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2547 человек.
Статистика. Яндекс
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