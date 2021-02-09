Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 февраля Фото: ИВАНОВА Диана

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы же сообщаем вам о самом главном, что произошло за сутки.

На утро 10 февраля, еще у 92 пациентов увеличилось общее число заболевших коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в общей сложности у 30 317 человек подтвердился COVID-19.

Вместе с этим за прошедшие сутки выздоровели 157 пациентов, всего же с начала пандемии больницы покинули 28 867 человек.

Выросло и число умерших: еще один пациент, которому ранее был поставлен диагноз, скончался В общей сложности число случаев летального исхода достигло 538 человек.

Таким образом, сейчас в регионе медицинскую помощь получают 912 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2547 человек.

Статистика. Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названы города с новыми заболевшими коронавирусом и умершими в Кузбассе

Оперативный штаб назвал города и районы с новыми заболевшими коронавирусом, а также умершими пациентами. Опубликована сводка по состоянию на утро вторника, 9 февраля. (подробности)

В ПЦР-лаборатории в Кемерове не выполняли противоэпидемические требования

Нарушения, связанные с противоэпидемическими мероприятиями, выявили в ПЦР-лаборатории в Кемерове. Теперь лаборатория временно закрыта. (подробности)