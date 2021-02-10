Снежная вахта: разрез «Шестаки» компании «Стройсервис» спасает кузбасские села от последствий стихии

Компания «Стройсервис» спасает кузбасские села от последствий стихии. Фото: Алексей ИВАНОВ

В территориях Кузбасса продолжается борьба со снежными заносами и наледью, которые стали результатом недавнего потепления в регионе. Из-за снегопадов и экстремально высокой для февраля температуры дороги оказались скованными ледяной коркой и занесенными снегом.

При организации работ обязательно учитываются пожелания жителей. Фото: Алексей ИВАНОВ

На борьбу с последствиями стихии сразу в трех центральных районах Кузбасса вышли специалисты и тяжелая дорожная техника разреза «Шестаки компании АО «Стройсервис». Для того, чтобы жизнь людей как можно скорее вошла в привычное русло, был выделен поистине мощный арсенал - тяжелые автогрейдеры, погрузчики, тракторы и самосвалы. В целом же за сезон на снегоборьбу выводится порядка свыше 10 единиц техники, которые расчищают более 150 километров дорог в неделю. Работа ведется в селах с населением около 25 тысяч человек в Беловском, Гурьевском и Ленинск-Кузнецком районах.

Уборка снега с наступлением темноты не прекращается. Фото: Алексей ИВАНОВ

Как рассказали в компании, вместе с основными дорогами от снега очищаются территории социальных объектов, контейнерные площадки и подъездные улицы. Особое внимание уделяется пожеланиям местных жителей в благоустройстве территорий и детских площадок, выборе мест складирования убранного снега.

Сейчас работы по расчистке улиц ведутся в трех центральных районах области. Фото: Алексей ИВАНОВ

Отметим, что предприятия АО «Стройсервис» круглосуточно убирают снег в разных частях Кемеровской области, всего под их неусыпным контролем находится более 1000 километров дорог. Так, на территории Новокузнецкого района (села Березово и Рассвет), Прокопьевского муниципального округа (Матюшино, Калачево) и Прокопьевского городского округа (Спиченково) на очистке сельских улиц задействована техника разреза «Березовский». В Киселевске и Прокопьевске помогает «Шахта №12», разрез «Пермяковский» в Беловском районе. А техника «Барзасского товарищества» следит за очисткой улиц в Кемеровском районе, Березовском и Анжеро-Судженском городских округах.