Россельхозбанк: расходы россиян на поддержание здоровья продолжают расти, хотя и более низкими темпами

В текущем году траты россиян на медицину продолжили расти, но более скромными темпами. Расходы на медицинские товары и услуги увеличились в январе 2021 года на 4 процента год к году против 27-процентного роста за аналогичный период в 2020 и 2019 годах. Такая динамика может объясняться тем, что люди стали более рационально подходить к обращению в медучреждения и выбирать в первую очередь только те товары и услуги, которые необходимы для поддержания здоровья. К таким выводам пришли эксперты АО «Россельхозбанк», проанализировав расходы по картам клиентов в таких категориях, как медицинские и спортивные товары и услуги за 2020 год и январь 2021 года.

Число транзакций по оплате медицинских товаров и услуг в январе 2021 года в годовом выражении снизилось на 1%. Средний чек при этом составил 3007 рублей.

В предыдущие года тенденция роста расходов на здоровье была более яркой. Так, в январе 2020 года общий объем трат клиентов банка на медицинские товары и услуги в годовом выражении увеличился на 27 процентов, число таких транзакций – на 30 процентов. В январе 2019 года показатели выросли на 27 процентов и 46 процентов соответственно. Средний чек при этом постепенно снижался с 3387 рублей в январе 2018 года до 2870 рублей в первый месяц прошлого года.

Всего за 2020 год расходы россиян на медицинские товары и услуги выросли на 10 процентов, а число транзакций на 11 процентов. Средний чек при этом составил 2938 рублей. В 2019 году объем трат в этой категории увеличился на 31 процент, количество транзакций – на 40 процентов (средний чек - 2973 рубля).

«2020 год заставил многих из нас пересмотреть свое отношение к здоровому образу жизни. В текущем году люди не стали менее внимательно относиться к своему здоровью, но их подход стал более рациональным. Замедление темпов роста трат на медицинские товары и услуги говорит о том, что россияне в первую очередь выбирали услуги здравоохранения и в меньшей степени уделяли внимание процедурам эстетической медицины», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Что касается спортивных товаров, то в январе 2021 года объем трат в этой категории среди клиентов банка вырос на 5 процентов в годовом выражении. Число транзакций при этом сократилось почти на 2 процента, а средний чек вырос на 8 процентов.

При этом расходы на спортивные клубы в январе среди клиентов РСХБ упали в годовом выражении на 28 процентов, а общее число транзакций в этой категории сократилось на 5 процентов. Средний чек при этом снизился на 23 процента - до 1663 рубля.

«Такую динамику в категории спортивных товаров и услуг можно объяснить изменившимися предпочтениями россиян. В пандемию многие люди, ранее активно посещавшие спортклубы, переключились на самостоятельные занятия спортом дома. Популярны при этом стали онлайн-тренировки – их можно либо скачать в интернете, либо присоединиться к ним в реальном времени по видеосвязи. Сейчас заполняемость спортклубов остается низкой, при этом для многих удаленный формат тренировок оказался более удобным», - добавила Юлия Деменюк.

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