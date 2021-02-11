Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб озвучил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Сводка опубликована на утро 12 февраля.

В последнее время в регионе наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки заболевание диагностировано всего у 90 жителей. С начала же пандемии заболели 30 498 человек, выздоровели 29 146, в том числе 137 - за прошедшие сутки.

К сожалению, снова выросла статистика летальных случаев - умерли еще два пациента. Таким образом, общее число умерших достигло 542 человек.

На данный момент медицинскую помощь в Кузбассе получают 810 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2287 человек.